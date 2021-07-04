鳳山民宅暗夜大火濃煙竄天際！2住戶逃生：屋內只有手機在充電

▲鳳山民宅昨晚失火，現場火勢猛烈、冒出大量濃煙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區一間民宅昨（3日）晚間8點40分傳出火警意外，現場2樓透天厝臥室突然起火燃燒、火勢十分猛烈，所幸事發當下50多歲的屋主還有80歲的母親兩人尚未就寢、及時逃生，未有人員受困、傷亡，消防隊員接獲報案後順利將火勢撲滅，經屋主描述當時只有手機在充電，消防隊初步研判可能是因為插座老舊導致電線走火，實際的起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

這起意外發生在3日晚間8點40分，當時消防局接獲報案，指出在鳳山區瑞竹路發生火警意外，共出動鳳山、中庄以及鳳祥分隊、特搜中隊等共16車、37人前往搶救，消防隊到場後，從虎場外看到火勢集中在2樓臥室，立刻拉水線由1樓上2樓射水，所幸很快將火勢控制，大約9點就將火勢撲滅。

▲鳳山民宅昨晚失火，現場火勢猛烈、冒出大量濃煙。（圖／記者黃子倩翻攝）

年約50多歲的趙姓屋主指出，事發當下他和80歲的母親兩人都在一樓，不過他記得2樓當時只有手機在充電，對於突如其來猛烈的火勢，兩人第一時間逃生、沒有因此受傷，目前消防隊初步研判火警原因很可能是因為屋內插座老舊電線走火，詳細的起火原因仍有待進一步釐清。

▲鳳山民宅昨晚失火，現場火勢猛烈、冒出大量濃煙。（圖／記者黃子倩翻攝）

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