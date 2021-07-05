大雨襲高雄時雨量破百！岡山、永安多處積水　水深一度達20公分

▲永安工業區的永工一路 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市受午後熱對流影響，有短延時強降雨發生，中央氣象局於15時45分發佈高雄市豪雨特報，主要在永安區、路竹區、岡山區、湖內區及茄萣區一帶有明顯雨勢發生，經統計積淹水災情通報6件，於下午4時58分已全部退水，集中岡山區及永安區。

▲ 岡山本洲工業區的本工三路與本工環東路口 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

中央氣象局於15時45分發佈高雄豪雨特報，並於15時54分透過「災防告警系統」發布告警訊息，提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣，主要在永安區、路竹區、岡山區、湖內區及茄萣區一帶於15時至16時30分有明顯雨勢發生，統計至5日16時40分，最大3小時累積雨量為路竹區125.5毫米，其次為永安區95毫米，最大1小時累積雨量為路竹區104毫米，其次為永安區85毫米，水利局永達抽水站也立即啟動抽水機組，適時降低積淹水風險。

▲ 岡山本洲工業區的本工三路與本工環東路口 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



警方於5日15時35分、15時53分許，分別民眾報案稱在岡山區本工三路與本工環東路口、永安區永工一路13號前出現積水情形，經派遣員警前往查處，均因瞬間大雨，宣洩不及導致現場道路積水達約20公分，基於安全考量，警方立即拉起警戒線，管制人車通行。而在岡山區本工三路與本工環東路段，因落葉堵塞排水孔導致積水無法宣洩，員警立即冒雨挽袖協助清除落葉，讓積水能順利排除。

▲永安區永工一路前 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經統計積淹水災情通報6件，於下午4時58分已全部退水，集中岡山區及永安區，均為道路積水事件，發生時間約下午3時50分至下午4時55分，平均退水速度約1小時，主要因為短時強降雨宣洩不及，局部地漥地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。

時間對我們來說完全沒用！

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