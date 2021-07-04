60年老屋突倒塌老婦亡！留身障兒獨活　高市府今拆除2棟危樓

▲老屋崩塌母子兩人受困，老婦被救出時已經沒了呼吸心跳。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鹽埕區五福四路巷弄內一棟民宅3日傍晚倒塌，造成兩人受困、1人死亡的意外，44歲的兒子因受困地點較靠近大門先被救出，但男子71歲的母親沒有那麼幸運，被壓在雜物堆中，救出時已沒了生命跡象、經搶救後不治。據了解，相依為命的這對母子平常靠政府補助及親友接濟度日，且獲救的丁男有身心障礙，還不清楚母親已離世，親友目前已伸出援手協助丁男安置。

據了解，倒塌的民宅雖是磚造建築，但屋齡超過60年以上，屋內外結構損壞嚴重，且2樓堆滿了雜物，昨日疑似因為地板不禁長時間重壓、不堪負荷，突然應聲倒塌，母子因此受困，警消抵達後，先救出靠近門口的丁男，但丁男的母親遭到大塊混凝土重壓，胸口還壓了不少雜物，消防人員將人救出時人已經沒了呼吸心跳。

▲高雄鹽埕區的老屋疑似不堪負荷倒塌，母子兩人受困屋內，釀成1死悲劇。（圖／記者黃子倩翻攝）

住在這的丁姓母子兩人相依為命多年，且丁男領有身心障礙手冊，兩人平日靠政府補助及親友接濟度日，有時連水費都付不出來，時常得要向鄰居「借水」。由於屋齡已久，親友擔心母子倆繼續居住恐遭遇危險，之前就已經勸過兩人搬離，沒想到還沒等到兩人搬家，意外就先發生。

意外發生後，領有身心障礙手冊的丁男仍不知母親已經離世，當地的里長目前協助尋求社福團體協助，希望能幫忙安置丁男。至於意外倒塌的房屋，高雄市政府工務局經土木技師鑑定，已經房屋判定為「危樓」，4日中午前已派人拆除，連同隔壁的木造老屋，預計將在3天內拆除兩棟高齡危樓。

▲老屋崩塌母子兩人受困，老婦被救出時已經沒了呼吸心跳。（圖／記者黃子倩翻攝）

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