獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！　蘇貞昌要求依此規則適度鬆綁

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

台灣本土疫情每日確診不斷寫下新低，疫情受到控制，行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議，針對712適度解封，交辦指揮中心訂出管制原則。據了解，在餐飲業部分，指揮中心訂出2大措施、5原則，餐廳只要有隔板、梅花座等，可適度開放，而各部會將就此規定與規則進行各項研擬。

蘇貞昌在上午的會議中要求指揮中心，訂出管理原則，再請各部會依照該原則進行規劃，就其所屬行業的相關防疫指引，以為配套。

其中，在餐飲業方面，據了解，指揮中心訂出2大措施，分別是：「餐飲業防疫管理措施」與「餐飲場所出現確診者之應變措施」。

首先，在「餐飲業防疫管理措施」方面，共分為5原則，包括：人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理，以及應變措施等。

在「人員健康管理」方面，要求人員造冊、分流上班、健康監測計畫、體溫量測、台灣社交距離APP。在「人員衛生行為」方面，包括：防疫教育訓練、外場人員口罩加面罩、內場人員口罩加帽子，以及用餐距離。

接著，在「環境清潔消毒」方面，要求環境清消計畫、定時環境清消，以及增加廁所清消頻率。而「顧客用餐管理」部分，要求實聯制、顧客衛生防護（有隔板、梅花座或用餐社交距離）、調整供餐方式、管制人流、避免點餐與收付交叉感染；最後「應變措施」部分，要求人員造冊、擴大風險管控、配合疫調並接受篩檢等。

在第二大措施，針對餐飲場所若出現確診者的應變措施。首先，針對「餐飲從業人員確診」，將要求確定病例以及可能接觸人員暫停工作，進行環境清消、暫停營業至少3天，而密切接觸病患者應居家隔離及採檢。在「顧客確診」應變方面，則會進行環境清消，以及暫停營業至少3日。

另外，指揮中心也要求，在最後一名確診病例離開該場所後，次日起14天止，必須依照衛生機關安排，非密切接觸者每3至7天進行篩檢，並增加環境清消頻率，以及加強人員健康監測；接著，在恢復營業後11天內，暫停內用，改為外帶。