產權142人！喬友惡火該誰負責...彰化五信：我只有債權

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓地下3樓地上15樓，一把大火燒出高達142名複雜的產權，外傳彰化第五信用合作社為最大產權人，今(5)日彰化五信總經理劉文鎮出席捐贈氧氣治療儀時表示，喬友大樓主要是債權，但金額有多少無法透露，但起火點不是五信持有的樓層，至於是否要拆除，則尊重縣府處理。

▲彰化五信總經理劉文鎮（左二）捐贈氧氣治療儀。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

矗立在彰化市火車站前的喬友大廈，在28年前風光開幕，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標，自從12年前發生火災後之後再連遭2次祝融，商家接連撤離，從此「廢墟」「鬼屋」傳聞不斷。

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

2年前大廈所有權人組管委會，時任主委蔡進峰展開重修活化自救，將B1-B3規劃地下停車場外，還有東南亞異國等料理美食，而其他樓層則出租世界健身中心、補習班及AI智能無人櫃台旅館等，但目前只有7-9樓百香果商旅172間住房正式對外掛牌營運。

重新營運後喬友大廈，並沒有帶給市民一個充滿健康朝氣有活力的新氣象，遭到疫情重挫，商旅列入防疫旅館行列，沒想到6月30日遇到大火，造成4人死亡22人受傷，燒出產權問題。

其中這次的疑似2樓起火點，當年是百貨賣場，設有40幾個櫃位，所有權人有將近30人，彰化當地的金融機構第五信用合作社在該大樓擁有多個樓層產權及債權。

▲彰化喬友大樓火警2,3樓焚燒殆盡。（圖／記者李忠憲攝）

劉文鎮說，喬友大樓主要是債權，金額沒有很多但無法透露，喬友有3層樓但都是持分而已，產權是持分，不是完全擁有的，是共有的，一個6分之五、一個2分之一、一個2分之一，其他是債權，共有不是在2樓，是在3樓還有其他樓層，但起火點不是五信持有的樓層。

至於蔡進峰直指2,3樓防火門沒做好，才會造成死傷，劉文鎮對此表示，我們沒在那邊不知道，都是委由主委在那邊管理。如果要拆除，我們也尊重縣政府處理。

►祕魯嬤孫傳染關鍵找到了？ 「超級傳播者」20人中鏢 2萬人喊：要封城快封

►女孩要的都在這裡