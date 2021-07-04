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高雄婦省道迷航8小時！徒步走數公里回不了家　警查竟是失蹤人口

▲▼老婦迷航8小時，警一查竟是失蹤人口 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲老婆婆迷航徒步走了數公里，所幸被熱心民眾發現報警，最後得以平安回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月底高雄岡山區岡山北路有一名戴斗笠的老婆婆徒步走在路上，路過的人見她似乎迷了路立刻報警求援，警方查驗身份，發現眼前這名老婆婆因下午離家後遲遲未歸，被家屬通報為失蹤人口，所幸路上遇到熱心民眾，才得以結束這場歷經8小時的流浪記，平安順利返家。

警方指出，這起事件發生在上個月29日晚間10點半，岡山分局壽天派出所接獲民眾報案，指稱有一名戴斗笠的老婦人獨自走在省道台一線上、疑似迷路了，員警到場了解後，發現老婆婆從當天下午2點多從位在路竹區的住家外出到菜市場買菜，因她患有失智症，逛完市場後忘記如何返家，因此老婆婆就沿著省道漫無目的地行走，就這樣走著走著，一直到晚間10點半才在岡山區被熱心民眾發現。

▲▼老婦迷航8小時，警一查竟是失蹤人口 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲老婆婆迷航徒步走了數公里，所幸被熱心民眾發現報警，最後得以平安回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，老婆婆被熱心民眾發現時，已經徒步從路竹區行走數公里到岡山區，走了一整天的她顯得有些疲憊，員警立即將她帶回派出所內休息，並提供飲用水讓她老補充水分；不過由於老婆婆不記得自己的基本資料，員警利用M-Police人臉辨識系統，順利查到楊陳老婦人的身分，驚覺她已被通報為失蹤人口，馬上聯繫家屬到派出所辦理撤銷協尋事宜。

家屬趕到派出所後向警方表示，老婆婆下午出門後就再也沒有回家，當天又逢滯留鋒面因而下著大雨，眼看天色已經暗了，還動員親朋好友幫忙尋找，幸好最後看到老婆婆平安無恙，終於鬆了一口氣可以安心睡覺，並感謝警方讓他們得以團圓與對老婆婆的細心照顧。

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