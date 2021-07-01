高雄長輩接種莫德納　首日未湧排隊潮「打這卡安心」

▲高雄開放長者施打莫德納疫苗首日，巨蛋接種站現場人潮未如預期，沒出現排隊情形。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、黃子倩／高雄報導

高雄市政府今（1日）下午針對75歲以上長者施打莫德納疫苗，高雄巨蛋下午疫苗開打接到通知的長輩陸續進入接種站，現場人流沒有預期的多、未出現排隊，但時間還沒到中午就有約10多位長者在入口處等待，其中一位83歲的老奶奶在兒子陪同下前來施打疫苗，表示會選擇莫德納是因為擔心造打AZ會引發血栓，另一個李奶奶意見也差不多，受訪時表示：「就是會怕，才拖到現在才來打。」

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▲高雄開放長者施打莫德納疫苗首日，巨蛋接種站現場人潮未如預期，沒出現排隊情形。（圖／記者吳世龍攝）

高雄衛生局表示，因應莫德納疫苗開打，安排75歲以上的長者下午1點起可以到社區14個社區接種站施打。根據《ETtoday新聞雲》記者觀察，莫德納疫苗開放長者施打首日，多數的接種者都是擔心AZ疫苗會有副作用，才拖到莫德納到貨時施打。

其中，有位76歲的陳奶奶在女兒陪同前往接種站，女兒說：「媽媽本身有脊椎的問題及慢性疾病，醫生有建議打莫德納比較好」；另一位80歲的謝阿嬤則由兒子陪同來，兒子說：「擔心AZ會有副作用，（施打疫苗後）已經死了100多將近200個人，怎麼可能打AZ，加上老人家大都有慢性疾病，所以選擇打莫德納。」

另一對到高雄巨蛋接種疫苗的80歲陳姓夫妻，兩人在兒子的陪同下來打疫苗，陳姓老翁說：「巨蛋站施打疫苗很快，約等10分鐘就打到，動線也很快很寬敞，之前里長忘記通知打疫苗，直到今天75歲以上長者可以打疫苗特地前來。」兒子則說「爸爸喜歡莫德納，他跟媽媽二人都有心血管疾病及慢性病，打莫德納比較好、比較不會害怕。」

▲高齡80多歲的陳姓夫妻在兒子陪同下前來施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市衛生局指出，明天（2日）起開放72歲到74歲長者施打莫德納，社區接種站也將從14站增加至45站，另有約149個基層診所及22家大型醫療院所也從明天起協助施打莫德納疫苗。

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