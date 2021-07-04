彰化喬友惡火釀4死！受害者家屬組自救會　要求縣府給交代

▲喬友大樓惡火奪走4條人命。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／彰化報導

彰化喬友大樓6月30日晚間發生大火，造成在百香果商旅檢疫隔離的3名住客罹難，以及1名消防員在搶救過程中不幸因公殉職，造成4死20傷的悲劇。今天(7/4)受害者親友和律師於彰化縣政府前召開記者會，組織「喬友大火受害者自救會」，控訴彰化縣政府身為建物公共安全的業管單位，卻未善盡監督的責任，要求縣政府嚴查火災事故原因，釐清事件真相，呼籲政府還給受害者與家屬一個交代。

▲受害者家屬組成自救會。（圖／記者李忠憲攝）

受害者親友林小姐表示，父親還在加護病房，無法開口詢問他，但我們不禁想問：消防安檢怎麼會合格？灑水系統為何沒有正常運作？旅館經營者合格嗎？緊急逃難疏散觀念、還有內部員工訓練的常識，甚至是平時火災演習是否足夠？



受害者親友呂小姐強調，當晚八點多，叔叔有傳給爸爸一張口罩都被燻黑的照片，說是旅館老闆不准他們出去，這陣子有人在網路上質疑，在濃煙狀況下要求房客待在房間內，旅館經營者認為自己是對的，根本是避重就輕！因為有其他房客在晚上8時40分成功逃至地面，老闆不帶領房客疏散，反而自己逃走，到底是什麼心態？

仍在隔離檢疫的當事人郭先生，透過家人代為表示，選擇相信旅館廣播，是因為檢疫者不能出去判斷警報的真偽，將房客趕回充滿濃煙的房間，卻沒有後續指示，根本不知道時候會獲救，雖然幸運獲救了，但吸入太多濃煙，肺臟因此受損，時隔數日，仍狂咳不已，到底誰能負責防疫旅館的安全？

▲旅館房內凌亂不堪。（圖／記者李忠憲翻攝）



不幸罹難的倪先生弟弟表示，哥哥受困其中大樓時，還跟朋友傳訊息「後面的人如果要住百香果，我建議不要，剛剛警報火災，然後廣播誤報⋯⋯」，沒想到從此與哥哥天人永隔，身為家屬只想了解真相，消防指揮體系到底出現什麼問題？導致也有第一線消防員殉職，希望不要永遠都是基層或無辜的民眾受害，卻只見高層繼續升官，該負責的人都沒負責！

受害者親友楊先生說明，他的朋友沒有想到當初網路上看到如此光鮮亮麗的飯店，卻是蓋在危險的大樓裡，透過集結自救會的成員，是希望這起沈重的憾事不再發生，並團結大家的力量，呼籲其他受害者及家屬一同站出來，要求各級單位重視大樓公共安全的問題，儘速釐清火災事故責任，並針對公共安全與災防工作，提出實質的檢討和改善，避免憾事再度發生。

自救會律師羅永安表示，這次加入自救會運作，是因為看到喬友大火造成的悲劇深感不捨，大樓裡因有防疫旅館住客及人員的關係，造成嚴重死傷，防疫旅館的設置與管理屬於政府的行政行為，政府應負起安全責任，不能因為有旅館負責而免除責任，自救會也將循法律途徑協助受害者及家屬。

▼喬友大樓起火點2、3樓燒得面目全非。（圖／記者李忠憲攝）