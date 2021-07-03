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獨／高雄男「打莫德納後1hr亡」　兒悲：早知就不要帶他去打疫苗

▲▼ 高雄市長者施打莫德納疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市一名75歲男子施打莫德那疫苗後休克，送醫不治。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名75歲吳姓男子2日下午到接種站施打莫德納疫苗，接種15分鐘後卻突然休克緊急送醫，醫師表示心跳低下，家屬不忍老父親受折磨，忍痛放棄急救。家屬質疑，醫師認為可以打，才決定要讓父親打，「打完疫苗1小時就過世」，讓家屬難以接受，直說：「早知道如此，就不要帶他去打疫苗…」。

吳姓男子的兒子接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，因接到市府通知施打疫苗，經詢問爸爸意見，爸爸說「好」，2日和媽媽陪同爸爸到小港區的接種站施打莫德納疫苗，向醫師詢問，爸爸有中風、糖尿病史，是否可施打疫苗，醫師當時表示：「OK！沒問題。」

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▲▼ 高雄市長者施打莫德納疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲家屬質疑，父親死因恐與疫苗有關，「否則怎打完1小時就發生狀況」。（示意圖，非當事人／記者吳世龍攝）

吳姓男子表示，當時爸爸施打疫苗後，工作人員提醒他，讓爸爸坐著休息，考量疫情，室內減少人流走動，所以只有媽媽在裡面陪著爸爸，他先到外頭等候，大約過10分鐘，還看到媽媽在幫爸爸按摩，又過沒多久，媽媽就跑出來說，「你爸現在在急救！」現場工作人員就趕緊將爸爸送去小港醫院。

吳姓男子說，當時媽媽跟著爸爸上救護車，他開車趕去醫院，到急診室時，媽媽跟他說，爸爸正在插管急救，後來醫師說，爸爸的心跳已經減緩，所以詢問家屬意見，是否要繼續急救。

吳姓男子表示，如果急救無效的話，那等於是讓爸爸再折磨一次，決定忍痛拔管放棄急救，讓他自然心跳停止。

▲▼ 高雄市長者施打莫德納疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲家屬說，事情來的太突然，全家人都很傷心。（示意圖，非當事人／記者吳世龍攝）

「打完疫苗1個小時多，我爸就去世了！」吳姓男子說，整起事件來的很突然，全家人都很錯愕，媽媽也很傷心，至於是否解剖釐清死因，還要和家人再討論一下。

吳姓男子強調，國家說可以打疫苗，和本人願意打疫苗，應該是兩回事，加上醫師評估後，也說可以打，當時才讓爸爸接種疫苗，但發生這種事，誰都沒想到，「早知道如此，就不要帶他去打疫苗…」。

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