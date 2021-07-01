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社會 社會焦點 保障人權

這樣母湯！高雄男不甩防疫拍照炫耀「水庫釣魚」警揪無罩這下慘了

▲▼防疫期間炫耀水庫釣魚，保七警追查處罰萬元起跳 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲保七總隊目前都有派員警到各水庫巡邏，光是今年上半年就取締違規釣魚94件。（圖非臉書貼文炫耀當事人／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情尚未趨緩，近日有男子在臉書社團貼文炫耀的自己的釣魚照，由於照片中垂釣地點疑似澄清湖水庫，且防疫期間擅闖澄清湖並拉下口罩拍照，已經違反了防疫規定，經保七總隊員警循追查，照片中的張姓男子坦承違規行為屬實，警方依法移請主管機關台水公司處理，並行文衛生機關依違反相關防疫規定處罰。

保七總隊指出，根據了解，有些釣客為吸引魚群通常會撒下大量飼料，為了方便自己釣魚、進而汙染水源，影響民生用水品質；為避免民眾違規，目前石門水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、曾文水庫及澄清湖水庫均有派駐保七總隊員警，經統計 110 年上半年計取締違規釣魚94件，均依違反水利法第 54-1條第1項第7款規定，處罰新台幣1萬元至5萬元。

▲▼防疫期間炫耀水庫釣魚，保七警追查處罰萬元起跳 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲保七總隊目前都有派員警到各水庫巡邏，光是今年上半年就取締違規釣魚94件。（圖非臉書貼文炫耀當事人／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名拍照炫耀到水庫釣魚的男子，因為闖入釣魚違反水利法最高罰5萬，且沒有戴上口罩最高罰1.5萬，假如都被處以最高罰鍰，將被開罰6萬5千元；警方呼籲，目前防疫三級警戒管制期間，缺水旱象尚未解除，為維護民眾飲用水安全，保七總隊員警將配合目的事業主管機關人員加強取締違規釣魚行為，呼籲民眾切勿前往水庫違規釣魚，共同維護水資源。

▲▼防疫期間炫耀水庫釣魚，保七警追查處罰萬元起跳 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲保七總隊目前都有派員警到各水庫巡邏，光是今年上半年就取締違規釣魚94件。（圖非臉書貼文炫耀當事人／記者黃子倩翻攝）

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