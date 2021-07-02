　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3級悶壞了？高雄哈瑪星頻傳改裝車「炸街」　聯合稽查出重拳

▲▼取締改裝噪音車，環警監聯合稽查出重拳。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

日前高雄市哈瑪星地區的居民接連向警方反映，晚間不時有「不當操作」或改裝的車輛呼嘯而過，尤其在夜深人靜時，車輛發出噪音的狀況更是明顯，嚴重影響居住的生活品質，交通大隊與監理所、環保局近日晚間在當地施行「環警監聯合稽查」，針對非法改裝噪音車輛加強取締，依照現行道交管理處罰條例，如改裝排氣管不符規定者可處最高1800元罰鍰、拆除消音器罰更重最高可處24000元罰鍰。

▲▼取締改裝噪音車，環警監聯合稽查出重拳。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄交通大隊指出，依據道路交通管理處罰條例規定，如改裝排氣管不符規定者可處新臺幣900至1800元罰鍰、拆除消音器可處新臺幣6000元至24000元罰鍰；噪音管制法亦規定機動車輛噪音超過管制標準可處新臺幣1800元至3600元罰鍰。

高雄市區、高雄區監理所及高雄市政府環保局長期與高雄市政府警察局各單位合作，派遣專業人員與警方在各重要地點執行聯合稽查；經交通大隊統計昨（1日）執行成果，共計查獲擅自增、減、變更原有規格22件、無照駕駛12件並在現場查緝到6件闖紅燈違規案，另外環保局共計查到36件違規「改裝排氣管」，車主經通知後需到指定場所驗車。

警方呼籲，民眾在三級防疫警戒期間減少不必要外出，勿以「炸街」夜遊作為解悶手段，除為當地居民帶來噪音外，也將為自己帶來罰單及驗車麻煩。

▲▼取締改裝噪音車，環警監聯合稽查出重拳。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

高雄街頭毒品兇殺！4煞刀棒追殺　割斷他腿股靜脈「放血虐死」

高雄長輩接種莫德納　首日未湧排隊潮「打這卡安心」

這樣母湯！高雄男不甩防疫拍照炫耀「水庫釣魚」警揪無罩這下慘了

疫情未緩！警稽查小吃部未見群聚但她鬼祟想逃　 一查竟是通緝犯

ET快訊
快訊／台南山上區工廠大火　2層RC建物全面燃燒濃煙狂竄
快訊／蘇貞昌急下令「陳時中赴環南市場」！　外圍攤商全部篩檢
環南市場41人確診！鄉民狂抖「乾脆雙北普篩」：712不指望了
快訊／環南市場41人確診　政院緊召會議：新一波群聚
快訊／712倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中下午說明
提前撥補！　第二梯41萬劑莫德納7／5配發
快訊／Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購新冠疫苗
快訊／環南市場41確診　他緊急打給陳時中
彰化防疫旅館惡火奪4命　4罹難者PCR出爐
快訊／連6日零確診破功！台中社區再傳確診　這市場緊急停業3天
LIVE／拚「712微解封」規劃　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南山上區工廠大火　2層RC建物全面燃燒濃煙狂竄

載水車沿路衝撞「毀7房+2車」！駕駛受困車內送醫亡　酒測值出爐

28歲男被「蓋布袋」砍殺倒溪畔　警搜索現場發現驚人可疑線索

疫情詐騙移工易上當！快篩陽性繳費領藥　警：這是詐騙

疑「空間迷失」！勇消陳志帆生前最後通話曝：濃煙很大、需要協助

3級悶壞了？高雄哈瑪星頻傳改裝車「炸街」　聯合稽查出重拳

彰化防疫旅館惡火奪4命！「15天24K」CP值高　4罹難者PCR出爐

案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

殉職消防員組員「掛窗求救」！他下樓才曝光：陳志帆還在裡面

驚悚撞擊畫面曝！載水車掃撞整排房屋　衝入民宅亡

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

KIMIKO防疫「撸貓」挑戰崩潰　剪貓毛「發生慘案」：太崇拜毛小孩美容師了！

快訊／台南山上區工廠大火　2層RC建物全面燃燒濃煙狂竄

載水車沿路衝撞「毀7房+2車」！駕駛受困車內送醫亡　酒測值出爐

28歲男被「蓋布袋」砍殺倒溪畔　警搜索現場發現驚人可疑線索

疫情詐騙移工易上當！快篩陽性繳費領藥　警：這是詐騙

疑「空間迷失」！勇消陳志帆生前最後通話曝：濃煙很大、需要協助

3級悶壞了？高雄哈瑪星頻傳改裝車「炸街」　聯合稽查出重拳

彰化防疫旅館惡火奪4命！「15天24K」CP值高　4罹難者PCR出爐

案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

殉職消防員組員「掛窗求救」！他下樓才曝光：陳志帆還在裡面

驚悚撞擊畫面曝！載水車掃撞整排房屋　衝入民宅亡

遲到1分鐘扣1千！她揭電子廠「暗黑規定」　網喊檢舉：免費勞工？

解封前布局！士林夜市原星巴克　空10個月迎萌寵新租客

彰化惡火4死！9樓旅客「慘困8小時」被抬出　家屬一見腿軟：臉全黑

陸風雲四號道衛星首傳回高精度影像　天山積雪也可拍得清清楚楚

張競／從華郵報導談中共核武建設與政策

「港姐冠軍」長腿基因太強！袁詠儀14歲兒近照曝…抽高超過她的頭

Ben是誰？黃珊珊2張圖還原好心肝傳話時間軸　怒斥「斷章取義」

塵封29年男子400米跨欄世界紀錄被破！　沃爾霍姆放話東奧再破

中央出手！蘇貞昌急令陳時中、王必勝赴環南市場　外圍攤商全篩檢

環南市場41人確診！鄉民狂抖完蛋「乾脆雙北普篩」：712不指望了

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳

你姊夫快不行了！傳道士妻電話向弟弟哭訴

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

同事整理遺物哭慘　曝陳志帆卸裝備原因

高雄街頭兇殺1男濺血亡　警全力緝兇逮4人

即／台南驚傳河堤砍人　男頭部中刀送醫

太陽會虎牌殺手成軍背景曝　曾囂張點名狙殺蔡清祥

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

勇消陳志帆殉職！堂弟千字文淚訴心聲

殉職消防員最後求救曝！父嘆：做死都基層擔

更多熱門

相關新聞

獨／超狂鐵人行程曝！白髮陳其邁1天7場「燒腦會」

獨／超狂鐵人行程曝！白髮陳其邁1天7場「燒腦會」

高雄市長陳其邁近期防疫表現被「網友」稱讚，甚至連國內名醫蔡秀男也稱他在「鳳山大樓清零計畫」根本就是「防疫教科書」，但是眼尖的人也發現市長最近白髮變多了，雖然被問到白髮問題，陳其邁表示「小事」，不過不說你可能不知道，他為了防疫可是很燒腦，光是跟疫情有關的會議，就從早上8點開始，最少一天7場，有時還會臨時加碼。

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

幫超跑店搬家恐罰72萬！衛生局說話

幫超跑店搬家恐罰72萬！衛生局說話

高雄12國高中生群聚賺500 　慘吞6萬罰單

高雄12國高中生群聚賺500 　慘吞6萬罰單

關鍵字：

高雄交通大隊監理站哈瑪星環保局取締罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

高收入領2萬紓困！網怒：戶頭剩800什麼也拿不到

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面