3級悶壞了？高雄哈瑪星頻傳改裝車「炸街」　聯合稽查出重拳

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

日前高雄市哈瑪星地區的居民接連向警方反映，晚間不時有「不當操作」或改裝的車輛呼嘯而過，尤其在夜深人靜時，車輛發出噪音的狀況更是明顯，嚴重影響居住的生活品質，交通大隊與監理所、環保局近日晚間在當地施行「環警監聯合稽查」，針對非法改裝噪音車輛加強取締，依照現行道交管理處罰條例，如改裝排氣管不符規定者可處最高1800元罰鍰、拆除消音器罰更重最高可處24000元罰鍰。

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄交通大隊指出，依據道路交通管理處罰條例規定，如改裝排氣管不符規定者可處新臺幣900至1800元罰鍰、拆除消音器可處新臺幣6000元至24000元罰鍰；噪音管制法亦規定機動車輛噪音超過管制標準可處新臺幣1800元至3600元罰鍰。

高雄市區、高雄區監理所及高雄市政府環保局長期與高雄市政府警察局各單位合作，派遣專業人員與警方在各重要地點執行聯合稽查；經交通大隊統計昨（1日）執行成果，共計查獲擅自增、減、變更原有規格22件、無照駕駛12件並在現場查緝到6件闖紅燈違規案，另外環保局共計查到36件違規「改裝排氣管」，車主經通知後需到指定場所驗車。

警方呼籲，民眾在三級防疫警戒期間減少不必要外出，勿以「炸街」夜遊作為解悶手段，除為當地居民帶來噪音外，也將為自己帶來罰單及驗車麻煩。

▲高雄交通大隊聯合監理所、環保局晚間施行「環警監聯合稽查」。（圖／記者黃子倩翻攝）

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