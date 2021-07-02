台南直播教學點閱破880萬人次　黃偉哲續推暑假客製化線上學習網

▲教育局長鄭新輝表示，教育局在黃偉哲市長指示下，6月上旬即著手規劃1-9年級學生的「暑假線上自主學習網」，邀請全台親師生「暑假防疫不鬆懈、自主學習放輕鬆」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南公版直播教學課程自5月20日開播以來，深獲全國家長、學生及教師歡迎與肯定，全台師生觀看人數已累計超過880萬人次，暑假即將來臨，台南市教育團隊3日起正式推出1-9年級客製化的「暑假線上自主學習網」，邀請全台親師生「暑假防疫不鬆懈、自主學習放輕鬆」。



台南市長黃偉哲表示，感謝台南直播教學國家隊所有人員的努力和用心，尤其在一次次延長停課的挑戰下，用最大的教育熱忱，堅持到最後並圓滿達成不停學的使命。教師團隊豐富且精彩的教學表現，吸引全台北中南東各縣市超過880萬人次的點閱，不僅滿足學生的學習需求，也協助家長解決停課不停學期間小孩在家自主學習的困擾，優異的表現讓台南市民與有榮焉。





教育局長鄭新輝表示，公版的直播教學配合全台停課不停學一直延播到7月2日結束，緊接著暑假也將從7月3日到8月31日，為因應7月底前學校暑期輔導和夏令營活動皆停辦的學生居家學習需求，教育局在黃偉哲市長指示下，6月上旬即著手規劃1-9年級學生的「暑假線上自主學習網」，由輔導團各領域專家教師「分年級、分領域」精選推薦值得該年級學生點閱觀看的客製化學習選單，陪伴學生在暑假期間有豐富的自主學習規劃，內容包含由輔導團教師分年級分領域精選推薦的學習選單，低年級分8個領域/科目、3-9年級有10個領域/科目，



鄭新輝表示，已完成的公版直播教學影片，仍會放置在教育局的「線上自主學習網」供學生複習點閱；暑假期間針對各年級推薦的客製化學習選單，學生可由教育局建置的「暑假線上自主學習網」進入，依自己現有年級或升上去的年級點選後，針對想瀏覽的8-10個領域/科目（國語、數學、英語、社會、自然、科技、藝術、健體、議題、其他），自主規劃每天的學習課表。每個領域/科目內，都有由專家教師特別為該年級學生精選40個以上的課程連結，各約10-15分鐘影片，每單元時間及內容分量適中，學生依自己的學習步調，既可複習舊觀念，也能預習新的單元知識。





國語文領域召集人永康勝利國小張維文校長表示，以國小一年級新生為例，家長可協助幼兒園畢業生利用「暑假線上自主學習網」，點選標音符號與運用單元，透過數分鐘的影片讓孩子對注音符號的學習更有概念；2-5五年級學生，也能運用不同主題的學習影片，進行統整性的複習，增強自己的閱讀與寫作功力。



東原國中吳家增校長表示，升上去國三的學生，可以利用暑假時間，透過教育局的「線上自主學習網」公版直播教學影片規劃7、8年級各領域的複習課程，亦可預習觀看9年級較具挑戰性的單元教學影片，例如自然科電磁原理的基本概念與知識，提前準備明年即將到來的教育會考，並降低開學後新舊進度同時進行的學習壓力。「暑假線上自主學習網」網址：https://hlearning.tn.edu.tw/

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