強化台南防護力　台南莫德納疫苗7月5日開放70歲以上長者施打

▲台南市長黃偉哲指出，台南市陸續開放莫德納疫苗施打對象，請市民朋友接到通知請躍施打，提升台南市整體防護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心2日公告，全國新增57例本土個案，台南無新增本土確診病例，台南市長黃偉哲指出，台南市陸續開放莫德納疫苗施打對象，7月5日將開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，7月8日開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者。

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黃偉哲市長指出，2日沒有新的病例，一個禮拜前碰到了Delta病毒在枋山，那再隔兩天，碰到了安南區的家庭群聚，一個家族有8個人確診，那之前有北農，所以每天都有不停、不同的情況，市府就一一拆解一一面對。

衛生局長許以霖指出，其實在北農事件一開始的時候、環南市場一開始，市府就掌握了，所以一開始就趕快從我們這邊的農會、綜合農產品批發市場這些去造冊，並且找到可能南來北訪運毛豬、毛雞，還有北農的這些貨運人員，一開始我們都已經篩檢完畢都是陰性，那也盡快依他個人意願趕快接種疫苗，目前已經完成了1182人的接種，預估會打到2902人，這是農委會專案的一個案件，

台南市衛生局長許以霖指出，若民眾6月6日後曾去過屏東縣枋山鄉、6月11日後去過台南佳里區法旨宮、最近兩週內去過台北市環南市場、屏東縣枋寮醫院或新北市三峽區恩主公醫院，或5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀之市民，或與台南市公布確診個案足跡時間、日期、地點有所重疊，且未保持安全距離，或未戴上口罩，並在該地停留長達15分鐘以上，請於一天前向台南市衛生所電話預約以前往篩檢站篩檢。

衛生局長許以霖指出，莫德納疫苗1日下午開打，建議疫苗接種後應於現場休息留觀15分鐘，離開後請自我觀察15分鐘，若曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，請於現場留觀至少30分鐘；使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19的機率，但仍有可能感染，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

黃偉哲強調，7月5日將開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，7月8日開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，所以依照這個疫苗到達的順序，會逐次來往前這個方向延伸，所以疫苗列車到站時，市民就趕快上車、趕快施打。

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