台南安平莫德納疫苗接種人員分流　秩序良好老者施打踴躍

▲台南安平區2日上午10間特約診所開放75歲以上長者接種莫德納疫苗，診所事前做好動線規劃及人員分流，避免群聚風險，提升接種效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平區2日上午10間特約診所開放75歲以上長者接種莫德納疫苗，診所對於施打民眾皆有告知到達時間，事前做好動線規劃及人員分流，避免群聚風險，提升接種效率，安平區公所也派員至診所管控人流，手舉牌協助維持社交距離。

現場提醒民眾接種後應休息30分鐘無恙後再離開。疫苗接種後可能發生局部疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿搓揉注射部位，如出現發燒（≧38℃）持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫，並告知醫師曾接種疫苗。





市長黃偉哲提醒市民朋友，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的直接方法。本次台南市施打對象為1-5類公費對象人員、75歲以上長者、65歲以上原住民及孕婦，提醒符合施打對象的市民記得攜帶身分證、健保卡雙證件至台南市13家專責醫院或各合約診所施打。





安平區長賴青足提醒民眾接種疫苗後，還是別忘勤洗手、戴口罩，也不要群聚，才能有效降低感染風險。面對疫情威脅，當下最重要的就是打疫苗，提升群體免疫力，任何疫苗都有優缺點，最重要的是跟醫師討論，只有接種才能擁有保護力。截至中午為止，所轄每間診所依分配量注射，施打踴躍。

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