台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

▲台南市長黃偉哲要求相關關單位研擬「夜市復業規定」，由夜市管理者向市府提交防疫計畫書，經審查後適度開放，以期兼顧防疫，並降低夜市攤商生計衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情逐漸控制，台南各夜市配合防疫停業已超過1個月，為降低攤商經濟困境，市長黃偉哲責成相關單位研擬「夜市復業規定」，由夜市管理者向市府提交防疫計畫書，經相關局處進行審查後適度開放，兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊。

黃偉哲市長希望在夜市攤商生計及疫情防範間取得平衡點，讓攤商可以出門做生意，市府也將持續媒合夜市攤商與外送業者合作，消費者只需透過手機或電話下單，各項美食就會直接配送到家。

市長黃偉哲表示，疫情期間其實基層做生意的朋友們都非常辛苦，但是希望兼顧生計也要兼顧防疫，要不然做了生意卻得了疾病，這不是大家想要的，所以民眾一定要以高規格的方式來做好防疫工作。

黃偉哲說，自3級防疫警戒開始，市府團隊除戮力協助各場域落實佈建防疫措施外，並結合在地外送與計程車業者推出台南便利送服務，消費者只需在家動動手即可輕鬆購得每日生活所需，經統計至目前為止已累計超過1萬筆訂單，總金額已達550萬元。

黃偉哲指出，為降低夜市停業對攤商生計造成的衝擊，近日將由經發局邀集各夜市自治會成員討論復業管理措施，包含攤商造冊、設置AI智慧分流管控系統、實聯制、減少出入口、消毒計畫等各項防疫措施，所有熟食攤均需設置食物遮罩，夜市場域內僅提供消費者外帶、外送服務，全面禁止飲食、內用及邊走邊吃。

▲經發局長陳凱凌表示，將要求夜市落實「三罩一消」策略。

經發局長陳凱凌表示，將要求夜市落實「三罩一消」策略，每個營業日前均須進行全面性消毒，廣場型夜市僅開放2-3個出入口，各出入口均須落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為，道路型夜市則比照市場外圍攤販管理方式，每攤設置QR CODE供消費者掃描。倘有不配合場域或攤商，經蒐證後移送權管單位依相關法規進行裁處，情節嚴重者亦不排除依行政執行法處以停業處分。

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