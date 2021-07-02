　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

▲台南市社會局長陳榮枝報告說明「台南市防疫捐款專戶」的收支情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局長陳榮枝報告說明「台南市防疫捐款專戶」的收支情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局2日報告「台南市防疫捐款專戶」的收支情形，衛生局也向市民報告收到民眾防疫捐款的使用情形，台南市長黃偉哲指示專款專用照顧弱勢。

自疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心依疫情的嚴峻程度，執行了不同程度的警戒措施，台灣整個經濟市場、勞動就業都受到影響，許多的市民朋友都受到程度不一的經濟衝擊，市長黃偉哲尤其對於社會上較弱勢的包括中低收入戶，或是生活困難的市民朋友們特別關心，也指示社會局成立專戶，專門負責幫助弱勢朋友，

社會局長陳榮枝表示，為幫助因疫情爆發經濟生活受影響的市民朋友，社會局在2020年4月14日開立「台南市防疫捐款專戶」，開戶日期為2020年4月14日（戶名：台南市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款專戶，捐款帳號:台灣銀行台南分行(0040093)009-045-09759-4)。

陳榮枝說，截至2021年6月30日止，總計捐款收入共1400萬7556元（包含開基玉皇宮、首廟天壇、不動產商業同業公會等24筆捐贈來源），現已核定250萬8000元計畫經費；其中，已實際支出143萬9000元，用於防疫物資、防疫關懷包採購，另106萬9000元為目前仍在執行中的計畫，支用內容包含防疫救濟早餐、長者施打疫苗專車接送服務、獨居長者篩檢期間入住防疫旅館補助等。民眾如欲查詢詳細徵信資訊，可上社會局官方網站：https://sab.tainan.gov.tw/cl.aspx?n=21598查閱。

▲台南市社會局長陳榮枝報告說明「台南市防疫捐款專戶」的收支情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，衛生局長許以霖也補充衛生局目前對捐款的使用情形，衛生局為有效率的使用來自民眾的捐款，在5月13日特別訂定「傳染病防治專款收支運用管理要點」，以確保捐款能專款專用，且對每筆捐款都提供收據並辦理徵信，而截至7月1日止，衛生局共接獲14筆捐款，共計810萬6600元，此外也受贈31筆防疫物資，內容包括防護衣、面罩、護目鏡等。

▲台南市社會局長陳榮枝報告說明「台南市防疫捐款專戶」的收支情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也深深的對台南市民的善心表示感動，他表示每位市民對彼此的付出，體現出同島一命的真諦，相信在大家同心協力下，台灣再過不久一定可以雨過天晴，到時候台南也一定會準備好最美麗的笑容、最甘甜的食物款待全國、甚至是全世界的好朋友。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
王必勝進駐環南市場　蔡英文曝五大目標：不能鬆懈
南部、北部人差很多？作家分析「7大差異」…網推爆：精闢
找不到手機！她曝iPhone「隱藏版功能」秒找到
短褲妹散步遭撲倒蹂躪！　恐怖影片曝
林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」　鄉民全火：已備份
快訊／勇消殉職！妹妹現身6點聲明：公布調查真相並立紀念碑

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免彰化防疫旅館失火憾事重演　南投縣府執行觀光消防聯合稽查

台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

假日不打烊！苗縣府提升疫苗覆蓋率　18鄉鎮周日加班接種

台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

台大金山分院感謝各界捐贈防疫物資　力挺第一線醫護齊心抗疫

陳亭妃、陳怡珍姐妹挺醫護　結合宗教團體暖心企業捐2000件防護衣

詐賣Kobe球鞋挨告遷怒分手女友　手術刀刺胸+PO傷勢照羞辱

台南安平莫德納疫苗接種人員分流　秩序良好老者施打踴躍

疫情失控束手無策！苗9議員喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

避免彰化防疫旅館失火憾事重演　南投縣府執行觀光消防聯合稽查

台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

假日不打烊！苗縣府提升疫苗覆蓋率　18鄉鎮周日加班接種

台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

台大金山分院感謝各界捐贈防疫物資　力挺第一線醫護齊心抗疫

陳亭妃、陳怡珍姐妹挺醫護　結合宗教團體暖心企業捐2000件防護衣

詐賣Kobe球鞋挨告遷怒分手女友　手術刀刺胸+PO傷勢照羞辱

台南安平莫德納疫苗接種人員分流　秩序良好老者施打踴躍

疫情失控束手無策！苗9議員喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

共機又來！習近平才說「實現統一」　運八今闖我西南空域

才被環南自治會長嗆「未替在地發聲」　林昶佐立馬捐贈醫療物資

英國公衛署：65歲以上族群接種2劑AZ疫苗「預防死亡效力高達94%」

萬海5月船期延誤EPS2.45元略低於4月　下半年有增開7航線添獲利

【傳愛的旅程】電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

中央與北市成立聯合前進指揮所　蔡英文：守住環南市場前不能鬆懈

航運股暴漲「這1檔曾上演」　股民揭內幕！網愣：回不去了

北市環南市場前例居家快篩揪出　桃園最高警覺：5市場2200人篩陰

6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體！　醫籲：考慮追打第3劑

肉肉控們衝！拿坡里「重量級腿排桶」78折爽吃　整桶塞滿罪惡腿排

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

苗議會開議　20分鐘敲槌散會

店家嘆紓困4.0申辦難　補助房租才有感

苗栗疫情失控喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

醫事人員綜所稅申報及繳納延至8/2

雲林夜市8條件微解封　西螺東南觀光夜市週日示範

500顆大西瓜遭竊？契作瓜農撒大謊被拆穿

苗縣水庫大進補　將恢復2期稻作

國民黨南投市長：依黨內機制參選縣長到底

台東「夏雪芒果」產期近尾聲　A級品每公斤200元

救護車秒變產房　男嬰父母送油飯！救護員贈滿月紅包

台 1 丁線斗南鎮外環道改善完工　正式開通啟用　

老翁務農摔落山坡失聯8小時平安返家

新北生態薪水發放範圍再擴大　金山區水田列入獎勵

更多熱門

相關新聞

台南研擬夜市「復業規定」

台南研擬夜市「復業規定」

新冠肺炎疫情逐漸控制，台南各夜市配合防疫停業已超過1個月，為降低攤商經濟困境，市長黃偉哲責成相關單位研擬「夜市復業規定」，由夜市管理者向市府提交防疫計畫書，經相關局處進行審查後適度開放，兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊。

新北長者今開打莫德納疫苗　接種率96.9％、17618人完成施打

新北長者今開打莫德納疫苗　接種率96.9％、17618人完成施打

莫德納7月5日開放70歲以上施打

莫德納7月5日開放70歲以上施打

森林裡解放、脫口罩！在地人拜託不要

森林裡解放、脫口罩！在地人拜託不要

快訊／新北篩檢站首見「陽性零」　侯友宜：疫情露出一些曙光

快訊／新北篩檢站首見「陽性零」　侯友宜：疫情露出一些曙光

關鍵字：

台南防疫捐款黃偉哲專款專用

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面