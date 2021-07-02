台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

▲台南市社會局長陳榮枝報告說明「台南市防疫捐款專戶」的收支情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局2日報告「台南市防疫捐款專戶」的收支情形，衛生局也向市民報告收到民眾防疫捐款的使用情形，台南市長黃偉哲指示專款專用照顧弱勢。

自疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心依疫情的嚴峻程度，執行了不同程度的警戒措施，台灣整個經濟市場、勞動就業都受到影響，許多的市民朋友都受到程度不一的經濟衝擊，市長黃偉哲尤其對於社會上較弱勢的包括中低收入戶，或是生活困難的市民朋友們特別關心，也指示社會局成立專戶，專門負責幫助弱勢朋友，

社會局長陳榮枝表示，為幫助因疫情爆發經濟生活受影響的市民朋友，社會局在2020年4月14日開立「台南市防疫捐款專戶」，開戶日期為2020年4月14日（戶名：台南市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款專戶，捐款帳號:台灣銀行台南分行(0040093)009-045-09759-4)。

陳榮枝說，截至2021年6月30日止，總計捐款收入共1400萬7556元（包含開基玉皇宮、首廟天壇、不動產商業同業公會等24筆捐贈來源），現已核定250萬8000元計畫經費；其中，已實際支出143萬9000元，用於防疫物資、防疫關懷包採購，另106萬9000元為目前仍在執行中的計畫，支用內容包含防疫救濟早餐、長者施打疫苗專車接送服務、獨居長者篩檢期間入住防疫旅館補助等。民眾如欲查詢詳細徵信資訊，可上社會局官方網站：https://sab.tainan.gov.tw/cl.aspx?n=21598查閱。

另外，衛生局長許以霖也補充衛生局目前對捐款的使用情形，衛生局為有效率的使用來自民眾的捐款，在5月13日特別訂定「傳染病防治專款收支運用管理要點」，以確保捐款能專款專用，且對每筆捐款都提供收據並辦理徵信，而截至7月1日止，衛生局共接獲14筆捐款，共計810萬6600元，此外也受贈31筆防疫物資，內容包括防護衣、面罩、護目鏡等。

黃偉哲也深深的對台南市民的善心表示感動，他表示每位市民對彼此的付出，體現出同島一命的真諦，相信在大家同心協力下，台灣再過不久一定可以雨過天晴，到時候台南也一定會準備好最美麗的笑容、最甘甜的食物款待全國、甚至是全世界的好朋友。

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