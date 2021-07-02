獨／直擊保時捷撞護欄！500萬洩「男男情」　他嘆：省3個月油錢

記者吳奕靖／高雄報導

人生劇本真的不知道誰寫的！這是知名網紅藥師劉信和這2天的感嘆，原來有一名朋友為了感謝他十多年來的照顧，去年狂砸了500萬買了一部全新保時捷718GT4送他，不過劉信和把這台車借給這位朋友2次，結果2次都撞，這一次更是直接在高速公路撞護欄，車頭全毀之外，2顆安全氣囊都彈出，讓他氣到在臉書說：「買車給我開還拿生命幫我測試安全，還真的是好兄弟」。

▲全新保時捷817GT4爆胎，失控撞毀 。（當事人提供／已獲授權請勿盜用）

知名網紅藥師劉信和在多年前認識一名警察，而這名警察辭職轉考過程中，劉信和一直資助他生活費用，直到前一年這名警察成功轉到法界，所以為了感謝劉信和，去年霸氣海砸500萬買了一部全新保時捷718GT4送給了他，這台車入手不到半年，劉信和只出借2次，但2次都撞車收尾，而且肇事者都是是「送他車的這位朋友」。

▲全新保時捷817GT4爆胎，失控撞毀 。（當事人提供／已獲授權請勿盜用）

上一次只有撞壞車屁股，好不容易修回來了，就在6月30日當天，劉信和又把車借給這位朋友，朋友一路南下開到台南，沒想到就在高速公路上頭發生左後輪爆胎，而且當時又下著大雨，所以車直接打滑失控撞到護欄才停下，透過當時的行車記錄器畫面，不僅錄下撞車過程，還聽到他朋友喊了一句「保時捷撞了」，還好最後這名朋友沒有受傷。

劉信和在臉書分享了這件事：「我真不知道人生這劇本是誰寫的，第二次跟我借GTS，第一次被撞屁股，第二次大雨中後輪爆胎打滑跑去撞牆，買車給我開還拿生命幫我測試安全(這車真的能買，很安全!!)，在我兩個月沒辦法營業沒錢哭著找爸爸付票款的時候，用這種方法幫我省三個月的油錢」。

▲全新保時捷817GT4的左後輪爆胎 。（當事人提供／已獲授權請勿盜用）



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