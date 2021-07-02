避免彰化防疫旅館失火憾事重演　南投縣府執行觀光消防聯合稽查

▲防疫旅館燒出問題，南投派檢查小組查察。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣防疫旅館大火，造成4死22傷慘劇；南投縣觀光處今天會同消防、衛生等單位組成聯合檢查小組，前往埔里、草屯2鎮的4家防疫旅館進行安檢工作，縣府請業者注意消防避難、疏散分流問題，預先規劃並做好防範，避免類似憾事在南投重演。

南投縣府指出，縣內計有7家業者加入防疫旅館、提供224房，本次查核重點除針對防疫旅宿設置及管理，包括緊急逃生路線、避難空間規劃，以及客房內有無緊急逃生圖等細節，也針對煙霧偵測器、消防栓等消防安全設備進行現場檢測，確保入住民眾能安心完成居家檢疫隔離。

▲▼防疫旅館燒出問題，南投派檢查小組查察。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處科長吳升分表示，防疫重要，公共安全也不容忽視；民眾住進防疫旅館，由於不熟悉環境，業者應告知相關防災與避難設備及逃生路線規劃，一旦發生地震、火災時，可進行避難工作。

吳升分指出，由於防疫旅館和一般旅館不同，檢疫客人和一般客人進出路線分開，有的防疫旅館還設有專屬防疫電梯，遇到火災及地震時，如何分流疏散，就顯得格外重要。

南投縣消防局科長沈鈺棠表示，今天除檢查防疫旅館的消防設備維護，也請業者落實編組防災訓練，並做好檢疫者的避難逃生路線、集中點規劃準備，至於門禁管制是否影響火災、地震逃生，也應一併檢討。



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