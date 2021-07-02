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三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點　前線醫護人員感動

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點　前線醫護人員感動 （圖／頂新和德文教基金會提供）

圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎疫情肆虐，各界為醫護送暖行動不斷，由三個新創團隊發起的「助餐送菜為醫護打氣」公益募資計畫，上路不到1個月，已送出逾萬份免費餐點給台大、榮總等醫事人員，也間接協助生計受影響的小黃司機及餐廳，有第一線的醫護人員說，從疫情開始就沒回家，吃到餐點時很感動。

這項公益行動是由菜蟲農食公司創辦人李昱德邀請募資平台「挖貝」，智慧餐飲零售平台「快一點」共同發起。

李昱德 2006 年從台大畢業後，先到外商公司工作，後來到美國就讀密西根大學環境政策與經濟學雙學位，在研究食物供需安全議題時，注意到台灣農產品送至餐廳的這段供應鏈，可能出現農產品易腐壞、生產端利潤被分散等問題。

在外商公司每天工作逾15小時的經驗，讓他省思到付出大量青春投入的工作、應該要能對社會有所助益，因此他在2017年決定創業，透過蔬果食材採購平台「菜蟲農食」賣菜，希望能將新鮮的農產品直接銷售到餐廳，創業過程母親曾問他唸那麼多書為何要去賣菜，經過數年努力，菜蟲農食已成為有規模企業。

李昱德的公司今年獲選好食好事基金會加速器種子計畫，5月本土疫情爆發後，他提出公益送餐送菜挺醫護的計畫構想，希望獲得基金會的支持。

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點　前線醫護人員感動 （圖／頂新和德文教基金會提供）

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點　前線醫護人員感動 （圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充獲悉三個新創團隊的年輕人無償參與並發起挺醫護的計畫，相當讚許，加上挺醫護餐食與頂新和德文教基金會的食公益計畫精神吻合，同意贊助這項計畫初期餐點、蔬食箱購置與物流、金流費用，讓年輕人相挺醫護的初心得以順利上路，也讓所有參與民眾的款項得以 100% 用於第一線人員的支援。

這項計畫6月9日上線、6月16日開始送餐後，已送出逾萬份免費餐點到台大、榮總、聯醫和平及中興院區，小黃司機也已出任務逾200趟次，一名沒日沒夜工作的感染管制護理師吃到餐點時說，很感動。目前加入計畫的醫院與餐廳持續增加，也歡迎民眾響應https://tinyurl.com/4euj8yb4

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