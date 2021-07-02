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社會 社會焦點 保障人權

快訊／勇消殉職！妹834字6點聲明：公布調查真相並立紀念碑

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓惡火造成4死22傷，勇消陳志帆葬身火場，妹妹下午出面召開記者會，發表834字聲明稿，希望盡快成立調查委員會，做成火災搶救報告書，並公開火勢與煙流擴散圖及時序、對家屬召開說明會完整交代案情，並立紀念碑，作為所有進入火場消防員的保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。

▲勇消陳志帆妹妹發聲明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲勇消陳志帆妹妹發聲明。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，縣長王惠美下午也表示，消防員因公殉職會以最高撫恤慰問，當務之急先做火調，檢警也以刑事案件展開調查，縣府目前靜待調查結果，該負責任就要負起責任，至於火災當下人命勝過檢疫，以確保人員平安為優先，目前等火調報告出爐後，會還原真相。

以下為家屬聲明：

我是這次不幸殉職消防員陳志帆的家屬，在此代表家人，想對政府及社會大眾說幾句話：

一、 首先，誠摯地感謝各界，包含政府方面這幾天給我們的慰問，及稍早代理局長前來慰問家屬，但家屬這邊希望獲得有關哥哥殉職的完整原因，嚴肅的呼籲縣政府盡快做成火災搶救報告書並對外公布，以及公開火勢與煙流擴散圖及時序、對家屬召開說明會完整交代案情。

二、 彰化縣消防局人力在全國排名是最低的，基於對社會的愛，除了哥哥以外，爸爸及我也是義消，都選擇投入了救災工作。也因為如此，我們對火場搶救規定十分熟悉，但從坊間報導哥哥最後是被單獨發現於旅館房間內，我們確實有許多疑惑，譬如，為何沒有落實兩人一組入內搶救的搶救規定。

三、 家屬謝謝內政部在昨天(7/1)已宣示本案將成立獨立的調查委員會，但更重要的是，真相需要及時，因為真相不只是給家屬一個交代，更重要的是，是要保護未來一個個需要與火神搏命的消防員。家屬期待縣政府能全力配合真相的發現，並在調查報告做成後，如果有缺失，中央及地方政府應擬定改善計畫並公開讓社會大眾監督，並定期公開報告執行進度。同時，中央也應編列合理預算，盡速充足全國消防人力的缺口。

四、 對於哥哥，消防員的工作本質就是搏命以救眾，選擇做這個工作我們自知，不能奢求頤養天年，所以，家屬懇求撫卹的官員，請給予一個殉職的消防員，最真切的尊重，不要讓殉職者在撫恤的過程中被二度傷害。同時，請給哥哥立紀念碑，碑文要記錄下他英勇救災的事蹟及殉職的原因，給後世借鏡也讓哥哥留下一點餘芳。不是為我哥哥個人立碑，而是為所有進入火場的消防員做一個保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。

五、 作為消眷及義消，對於消防制度亟待改善的部分也非常了解，我們不希望每一次都是透過殉職帶來改革，政府應該給予第一線的基層更多發言與參與的空間，請政府開放消防員組織工會，確保基層的聲音能被政府聽見。

六、 最後，我要強調，我們沒有要追究誰的責任，只要真相能被看見。只有真相能被看見，日後不再有消防員的無端殞落，才能告慰哥哥的犧牲。

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