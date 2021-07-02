公投延至12／18！國民黨團要求：萊豬立即停止進口、三接停工

▲國民黨團召開「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全台三級警戒持續至7月12日，中選會2日決定，將原定8月28日舉辦的公投延後至12月18日舉行。對此，國民黨立法院黨團表示，如果總統蔡英文還自認是具民意支持的總統，就應該做人民要求做的事，亦即公開宣布萊豬立即停止進口、三接工程立即停工。

8月28日原預計有4項公投案登場，分別為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。中選會2日下午表示，為確保公民投票權利，維護全民防疫之成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，改定投票日為12月18日。

對此，國民黨團發布新聞稿表示，中選會欠全民一個完整具體的說明，依據《公民投票法》規定，從未授權中選會可以延後投票，中選會不能自作主張、便宜行事，過度擴張解釋法律。

國民黨團批評，中選會的公告完全不符民主法治原則，台灣是法治國家，應該要開大門走大路，立法院也應該立即召開臨時會進行修法，以備法源基礎，才能正式合法延期。

國民黨團指出，面對疫情詭譎多變，中選會表示投票活動將使外出人數增加，同時亦增加返鄉人流，提高政府控制疫情難度，此時中選會更應協同地方選委會做好萬全準備。

國民黨團也提及，中選會主委李進勇表示，中選會作為公投法的法律主管機關，已經向行政院提出不在籍投票草案，也希望立法院也能夠支持、儘速通過，即然如此行政院就應立即提出草案，民進黨團更不應該阻擋國民黨團提議召開臨時會，以啟動不在籍投票修法之提案。

國民黨團呼籲，朝野黨團應該在下周召開臨時會，好好坐下來儘速完成立法，積極完成相關配套工作，確保年底公民順利安全行使投票權，才是為國家、為人民解決問題。

國民黨團表示，民進黨團現在已經是「民主退步擋」，幫忙擋疫苗、擋全民普篩、擋全民普發現金、擋不在籍投票，請民進黨團不要再擋臨時會、擋人民活下去的生路，擋台灣民主的未來。

國民黨團指出，根據民調顯示，有超過7成民意支持停止開放萊豬，也有5成民意支持三接工程應立即停工，國民黨團主張應立即暫緩萊豬進口、三接工程才符合主流民意的期待，如果蔡英文還自認是具民意支持的總統，就要做人民要求做的事，公開宣布萊豬立即停止進口、三接工程立即停工。

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