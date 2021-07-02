防疫旅館費用「市府幫你出」　陳其邁霸氣加碼：5／1起全部回溯

▲高雄市長陳其邁2日召開防疫記者會 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一棟大樓爆發群聚感染，市長陳其邁當日立刻下令清空大樓，所有住戶一律篩檢並分送至防疫旅館，有民眾反映「吃不消」。對此，陳其邁1日就宣布，住宿費用由市府出，但2日防疫記者會上，他又霸氣加碼，「5月1日開始全部回溯」。

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▲入住高雄防疫旅館，費用由高雄市政府整合補助。（圖／高雄市政府）

「居家隔離，高雄謝謝你！」陳其邁表示，高雄市政府已和防疫旅館溝通，標準房價格是1500元，補助分為隔離期間有薪資收入以及無薪資收入。沒有薪資收入者，中央有補助1000元，加上設籍高雄市者，再補助500元，自付金額是零。

陳其邁指出，但隔離期間有薪資收入者，中央沒有補助，高雄人雖然可補助500元，但每日還需自付1000元，「這部分，昨天宣布，1000塊幫你補足，有差額，高雄市政府替你出」，而且這個政策，戶籍在外縣市的民眾也都適用。

▲入住高雄防疫旅館，費用由市政府整合補助。（圖／高雄市政府）

此外，陳其邁再加碼，連5月1日起被匡列居家隔離的民眾，「全都回溯」，假如有差額部分，原則上，不須出半毛錢。

陳其邁表示，現行在防疫旅館隔離人數將近4000左右，因為最近遠洋漁船回來，所以觀光局同仁忙翻了，「假如有服務不周的地方，市長道歉」。陳其邁也強調：「五月、六月、七月，我們一個都不會漏掉，請大家先不要急，給他們一點時間處理。」

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