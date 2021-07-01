　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警查獲2260kg非法煙火　下秒「炸出巨大火球」16傷！驚悚瞬間曝

▲▼美國洛杉磯警方查獲非法煙火，現場突然發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲現場突然發生爆炸事故，至少傷及16人。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州洛杉磯30日晚間出動小組，查獲超過5000磅（約2260公斤）的非法煙火，沒想到在過程中突然發生爆炸事故，衝擊力道波及周邊多戶民宅及車輛，至少造成16人受傷，其中3人傷勢嚴重。現已知9名傷者是警察，爆炸原因仍有待釐清。

綜合福斯新聞、紐約郵報報導，調查人員及炸彈小組接獲該社區成員舉報之後，隨即派出警力，並在嫌疑犯家中查獲超過5000磅的非法煙火。然而煙火還沒運走就發生爆炸事故，周邊多間民宅都受到波及，民宅窗戶直接被震碎，更有車輛被衝擊力道當場掀翻。

警方在推特透露，當時部分煙火存放在炸彈小組的車上，這是相關預防措施的一環，但現階段仍不清楚爆炸發生的原因。

文中提到，這起事故至少造成16人受傷，其中9人為員警。當局也逮捕涉嫌持有煙火及破壞性裝置的嫌疑人，且懷疑這名可疑份子也有危害兒童嫌疑，因為當時屋中有2名孩子。 

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
7/12倒數！　陳時中鬆口透露「解封措施」
「中壢旅宿王」友人也染疫！交友圈神秘　市府急了：其他朋友快出
桃園804群聚再+2！　護理師2名家人確診
竹科確診女6/21返鄉宜蘭！　3親人+26接觸者PCR出爐
他買這檔股票「200萬爆翻2800萬」！　5教戰被推爆
快訊／莫德納名額還剩3萬劑！　新北已7.7萬人登記
快訊／黃珊珊：不認識許金川　與友人LINE對話內容曝光
快訊／三重湯城「知名電信業」2人確診　匡列123人隔離
竹科女確診足跡曝！　返鄉去過小七、銀行
白宮認買疫苗被中國切斷？　黃暐瀚點破1關鍵：台灣根本沒有積極
庾澄慶捐「500萬元醫療物資」：一點小小心意
7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC！　網氣炸：這不是虐待是殺
快訊／高雄187人住防疫旅館喊「吃不消」　陳其邁霸氣：錢政府
三級解封最想吃什麼？　眾人激推2美食：一定要現吃
LIVE／好心肝特權疫苗LINE對話曝光　北市最新說明
快訊／新北＋20「家戶感染佔6成」　4例北市相關感染源曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超毒Delta！7月中將破「關東病例」50%　東奧恐空場舉辦

不相信老婆染疫死！男開棺挖出「下葬5天屍體」　結果卻讓他後悔

警查獲2260kg非法煙火　下秒「炸出巨大火球」16傷！驚悚瞬間曝

「香菜皮蛋豬血糕披薩」讓外國網友爆了！　狂刷留言：比鳳梨還糟

專家：台灣是美中關係「最危險引爆點」　中國行動關鍵時間點曝

CNN：中共百年黨慶「習近平才是焦點」　未來走向影響全世界

保時捷隨你砸！少年當街暴擊全都合法　3000萬超跑50秒毀了

歐盟疫苗護照今啟動！　拒核准「非歐製」印度版AZ疫苗

澳2.5萬人小城封鎖3天！　僅因「確診親密接觸者」停留機場7小時

美CDC研究：打mRNA疫苗後染疫「病毒量低4成」　病程縮短少躺2天

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

超毒Delta！7月中將破「關東病例」50%　東奧恐空場舉辦

不相信老婆染疫死！男開棺挖出「下葬5天屍體」　結果卻讓他後悔

警查獲2260kg非法煙火　下秒「炸出巨大火球」16傷！驚悚瞬間曝

「香菜皮蛋豬血糕披薩」讓外國網友爆了！　狂刷留言：比鳳梨還糟

專家：台灣是美中關係「最危險引爆點」　中國行動關鍵時間點曝

CNN：中共百年黨慶「習近平才是焦點」　未來走向影響全世界

保時捷隨你砸！少年當街暴擊全都合法　3000萬超跑50秒毀了

歐盟疫苗護照今啟動！　拒核准「非歐製」印度版AZ疫苗

澳2.5萬人小城封鎖3天！　僅因「確診親密接觸者」停留機場7小時

美CDC研究：打mRNA疫苗後染疫「病毒量低4成」　病程縮短少躺2天

母打疫苗後餵奶…2月嬰猝死「解剖出爐」：呼吸道感染、大葉性肺炎

台南安南家庭群聚堵住了　「三層篩檢」3996人PCR全陰

《尚氣》找梁朝偉「像美夢成真」！漫威總裁讚：這時代最好的演員

MOSCHINO熱狗裝超鬧！「巧克力聖代、漢堡」變早春爆款手袋

禁邊走變吃！台東「2大夜市」今起恢復營業　出席攤位數曝光

快訊／郭台銘500萬劑BNT有新突破？　幕僚：一切正進行中

降低接觸風險！內政部修法　推網路申請不動產登記

林宥嘉迎34歲生日　兒女親手作畫...網一看成品嚇：簡直專輯封面

統一獅選秀首輪胡智為？　蘇泰安講出數據：列入參考

快訊／7月桶裝瓦斯凍漲！中油：疫情衝擊下減輕民眾負擔

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

婚前性行為遭判鞭刑100下　少女打到昏厥影片曝

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

白宮認證台灣疫苗途徑被截斷　PTT反美：武器就買得到

AZ疫苗後遺症再+1　加拿大建議1種人別接種

立陶宛機構獲近2千筆台灣善款 召集人驚嘆奇蹟

前員工曝：比爾蓋茲是辦公室惡霸

天才老爹寇斯比性侵案　法官翻案：立刻放人

17國民調：69%不喜歡中國

研究：彗星撞地球前1000萬年　恐龍盛世已衰

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

邁阿密大樓倒塌16死、147失蹤　搜救進入第7天

日本關西大學冰箱故障　2510劑莫德納疫苗報廢

效力僅48%！　德CureVac疫苗最終試驗結果出爐

更多熱門

相關新聞

專家：台灣是美中「最危險引爆點」

專家：台灣是美中「最危險引爆點」

台海情勢日漸升溫，成為國際社會關注焦點。前新加坡高級外交官考西坎（Bilahari Kausikan）指出，台灣是美中關係中最危險的引爆點，但全面衝突是不可能的。前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）則預料，中國會在2020年代晚期至將邁入2030年代的時間點啟動統一，勢必帶來危險。

研究：打mRNA疫苗後確診「病毒量低4成」

研究：打mRNA疫苗後確診「病毒量低4成」

邁阿密樓塌18死145失蹤　事發前關鍵畫面曝

邁阿密樓塌18死145失蹤　事發前關鍵畫面曝

英媒：美日自川普任期為台海展開祕密軍演

英媒：美日自川普任期為台海展開祕密軍演

美前國防部長倫斯斐逝世！

美前國防部長倫斯斐逝世！

關鍵字：

北美要聞煙火

讀者迴響

熱門新聞

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史

快訊／今增47例本土、13死

婚前性行為遭判鞭刑100下　少女打到昏厥影片曝

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

更多

最夯影音

更多
王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面