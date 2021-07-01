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關鍵畫面曝！邁阿密樓塌增至18死　事發前車庫大漏水「柱子倒了」

▲▼邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 張伯倫塔南棟大廈倒塌經過一周，已知18人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）上月24日無預警倒塌，30日在廢墟中發現6具遺體，使得死亡人數上升至18人，包括2名兒童。附近遊客拍下的影片顯示，事發前車庫發生漏水，且有一根柱子早就倒塌。

網友薩米恩托（Adriana Sarmiento）30日在TikTok上傳一段意外發生前幾分鐘的影片，文中寫道，「地下室是最先倒塌的！」當時她站在大樓對面，拍下車庫入口坡道處天花板有大量水柱與碎片落下的畫面，一根柱子疑似已經倒塌，地板上有大量混凝土。

@adrianitacastillero

##cosasdedios ##testigos ##quefuerteesto ##gracias_a_todos ##miami ##colaps ##surfsideflorida

♬ sonido original - Adrianita

薩米恩托說明，當時她正享受假期，在附近飯店游泳時突然聽見一陣噪音，才舉起手機錄下，拍攝時間為24日凌晨1時18分。不到10分鐘後，大樓便發生倒塌。這段影片意義重大，因其與房客說法相近，也與2018年一份指出大樓車庫鋼筋及混凝土發生腐蝕的工程報告相符。

根據《紐約時報》，邁阿密戴德郡（Dade）郡長丹卡瓦 （Daniella Levine Cava）30日晚間在記者會上表示，事發經過一周，還有多達145人失蹤，已知死亡人數上升至18人，包括一名4歲兒童及一名10歲兒童。官員正努力安慰罹難者家屬，並承諾無限期進行搜救。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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