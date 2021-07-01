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美軍出兵伊拉克及阿富汗的幕後推手！　美前國防部長倫斯斐逝世

▲▼美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）的家人6月30日發表聲明證實，倫斯斐在新墨西哥州（New Mexico）陶斯郡（Taos County）的家中逝世，享壽88歲。倫斯斐曾兩度出任美國國防部長，同時也是小布希內閣中著名的鷹派代表人物。他在任期間也曾推動美軍出兵伊拉克與阿富汗等決策。

倫斯斐的家人30日宣布他的死訊並在聲明中寫道，「他是美國政治家，同時也是一名忠誠的丈夫、父親、祖父以及曾祖父。他在老家新墨西哥州陶斯郡過世，離世前家人們都隨時在側，享壽88歲。」

聲明中也提到，「歷史可能會記得倫斯斐這60年來在公共服務上的非凡成就，但是對於最了解他的人而言，我們會記得他對妻子喬伊絲、家人以及朋友們的愛，還有他奉獻給國家的正直。」

倫斯斐曾在前美國總統（Gerald Ford）與小布希（George W. Bush）執政時期擔任國防部長，二度出任時，更是美國歷史上最年長的國防部長。由於他在任期間積極主張增加國防費，並參與美軍出兵阿富汗、伊拉克等決策，因此一直被外界認為是小布希內閣中著名的鷹派代表人物。

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