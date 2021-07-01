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金融時報：美日自川普任期展開祕密軍演　備戰釣魚台及台海衝突

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲ 共軍在釣魚台周圍軍事行動也日漸活躍。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共近來頻派戰機擾台，強硬行動引起各界擔憂台海緊張。英國媒體披露，美國與日本為預防就台灣問題與中國發生衝突，持續進行軍事準備，自美國前總統川普執政最後一年便開始模擬可能發生的衝突，包括在南海及東海舉行最高機密的桌上兵推與聯合演習。

英國《金融時報》30日援引6名不具名人士說法報導，由於中國對台灣及釣魚台（日稱尖閣諸島）構成威脅，日本前首相安倍晉三2019年決定大幅擴大軍事規劃。3名知情人士透露，這項工作一直延續至美國現任總統拜登及日本現任首相菅義偉執政時期。

▲▼國防部26日晚間公布西南空域空情動態，一架運8反潛機上午侵擾台灣西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲ 國防部26日晚間公布西南空域空情動態，一架運8反潛機上午侵擾台灣西南防空識別區。（圖／國防部提供）

有鑑於中國頻派戰機進入台灣防空識別區，15日更創下單日派出28架的最高紀錄，加上中國海軍、空軍及海警在釣魚台附近愈加活躍，令美日逐漸提高警覺。長期友台的前美國國防部官員薛瑞福（Randy Schriver）表示，「解放軍在很多方面上推動美日合作，就台灣問題形成新思維。」

2名知情人士表示，美軍及日本自衛隊在南海進行聯合演習，對外稱為「救災訓練」（disaster relief training），也在台灣本島以西僅350公里處的釣魚台周圍舉行更多軍演，為與中國衝突做準備。薛瑞福說明，「我們正進行的演練具有高度可替代性」，救災訓練中的兩棲登陸演練等可直接適用於釣魚台或台灣海峽周圍任何衝突。

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

▲ 拜登與菅義偉在白宮舉行峰會，會後聯合聲明談及台灣。（圖／路透）

美國一直希望，身為共同防禦條約盟友的日本能夠進行更多聯合軍事規劃，但日本受到戰後和平憲法限制。安倍政府2015年重新釋憲，允許日本政府保護受到攻擊的盟友，使限制得到緩解，但未能消除。隨著美日加強聯合軍演，日本要求美國分享對台作戰計劃，但五角大廈表示反對，希望先聚焦階段性推動美日合作。一名美國前官員表示，最終目標是雙方就台灣制定一份綜合作戰計劃。

美日外交官正研究聯合軍事行動相關法律問題，包括進入基地及與中國發生衝突時，日本可能向美國軍隊提供的後勤支持。一旦台灣爆發戰爭，美國將仰賴駐日空軍基地。若中國試圖摧毀基地以牽制美國，將增加東京被拉下戰局的可能性。

一名官員指出，美日迫切需要與台灣建立三方共享機制，分享中國海軍及空軍動向，尤其是宮古海峽至台灣東部一帶，「台灣與美國共享這些數據，日本與美國共享這些數據，但沒有直接的三方共享。你不可能在突發事件發生後才開始建立，必須現在進行。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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