7／12解封倒數！陳時中透露夜市餐廳「指引細節」：梅花座、實名制

記者嚴云岑／台北報導

全國三級警戒持續至7月12日，但隨著疫情趨緩，各界紛紛喊出解封或微解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會陸續公布各行業指引，讓開放後出現疫情及時獲得控制。陳時中今（1）日在記者會上再公布細節，像是餐廳、夜市等與餐飲有關的場所，就要建立好名冊與聯絡系統，才能及時隔離，但細節還有待進一步討論。

陳時中表示，對於警戒降級的規劃，是朝向有開放後發生疫情，怎麼能夠即時因應，因此在這段時間，會訂定各個行業的指引，讓在平常人員管理、人流上班與健康監測、環境清消都能達到一定標準，以利開放後產生疫情後有辦法因應。

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「現在大家都覺得，有疫情就等衛生局疫調安置，但行政都有空窗期。」陳時中說，希望解封後一旦通知單位有確診，各行業老闆都能有即時因應與準備，像昨天就有公佈批發市場指引，接下來也會公布餐飲業，其次是市集、夜市，主管單位也要負責做相關教育訓練。

陳時中解釋，餐廳、夜市等開放後一定要採梅花座，維持人與人的距離，餐廳是物理性間隔，需要做好內部管理與監控，以及對於內部員工與顧客實聯制聯繫方式。夜市的物理區隔比較少，也有一些相通，因此細節會與市場指引比較相似一點，一但有一攤發生狀況，周圍攤位就要被居隔，會要求夜市自治會建立好名單與聯絡系統，才能及時隔離阻絕傳播。

陳時中另提到，疫情目前看起來是穩定，但到底要不要降級，還是要看整體疫情是否能掌握。像是最近幾個比較大案子如北農與環南市場，也都開始做採檢，屏東案子也沒有外擴，對社會威脅也沒這麼大，但每個人都要做好準備。