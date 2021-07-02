環南市場人員暫勿移動！5措施圍堵病毒　陳時中：疫調跟時間賽跑

記者洪巧藍／台北報導

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，2日上午確認41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，為防堵疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中今（2）上午前往現場宣布與北市設立聯合前進指揮所，共同面對問題，同時公布５項措施防堵疫情。

▲指揮中心環南市場防疫措施。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，昨晚經過一天篩檢發覺有一些病例，不管在北農一市或環南市場案例累積有百例，既然發現問題就應該積極解決問題處理問題 決定跟北市成立聯合指揮所，希望今天可以完成一些事情。

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陳時中強調，現在要和跟時間賽跑，第一要在環南市場裡設立篩檢站，今天下午會立即來準備完成，方便大家及時來採檢。下午也會發布疫情警示簡訊，因為都有做實聯制，這段時間有經過的，收到簡訊、有症狀，要跟衛生單位聯絡採檢， 沒症狀也可以來採檢。

陳時中表示，會於今日下午五點前完成確診者疫調，市府這邊已經把相關人員隔離到防疫旅館，疫調迅速進行，把要匡列的人匡列好，明天把密切接觸者隔離完成，持續匡列風險區域人員安排採檢，周遭的人也可以來採。

陳時中特別呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。「我們在跟時間賽跑」，能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。