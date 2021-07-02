恐懼下降？竹市單日近千人「回流補打」疫苗　接種率將破10%



▲新竹市目前有9座疫苗施打站，可每日提供符合資格的民眾前往施打注射。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市府今啟用9座疫苗施打站開打莫德納疫苗，同時今也通知74歲長輩、孕婦施打，截至11點，共1478位已接種，其中超過6成、共922人是曾獲通知75歲以上長輩、一至六類民眾回流補打者。竹市18歲以上接種率目前為9.3%，預估今明兩天可突破10%。

新竹市目前有9座疫苗施打站，本日共有1478人報到施打，其中556人為當日通知名單、922人是過去曾獲通知，今日才前往補打，除了香山、南寮兩小站以及體育館孕婦站，其餘6處站所，回流施打者皆大於獲通知者。

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▲今日有將近千名的預約民眾，是日前通知但未前往施打，今日才前往補接種疫苗。

市府表示，本次獲配1.4萬劑莫德納疫苗，施打對象包含一至六類符合資格但尚未接種者，還有73、74歲長輩，今日各施打站都出現長輩們來施打，顯示民眾施打意願增加。新竹市18歲以上人口35萬多人，目前疫苗接種率為9.3%，民眾對莫德納疫苗施打意願普遍提高，預估今、明兩天，竹市疫苗接種率將突破10%。

市府呼籲，「疫苗來了就打」，明天疫苗站仍開站，符合資格民眾可盡早來施打疫苗，期望提高竹市疫苗覆蓋率，早日達到群體免疫。

▲除了香山、南寮兩小站以及體育館孕婦站，其餘6處站所，回流施打者皆大於獲通知者。

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