快訊／當面被嗆「演戲」　林昶佐：民代必須承擔攤商情緒

記者林銘翰／台北報導

台北市環南市場爆發群聚感染，指揮中心緊急召開記者會，無黨籍立委林昶佐吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻當場遭到環南市長自治會會長林東怒嗆「演戲」。對此，林昶佐表示，疫情延燒下批發市場生意變得更加嚴峻，自己身為第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒。

台北市環南市場爆發41人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自上陣，2日上午在環南市場大門口緊急召開記者會，林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻當場遭到林東怒嗆從未關心市場。

林昶佐午間受訪時表示，疫情延燒下批發市場生意變得更加嚴峻，他身為第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒。

▲無黨籍立委林昶佐遭環南市場自治會會長怒嗆。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐指出，這段日子以來，地方防疫單位的狀況大家都有看到，中央如今終於和地方成立前進指揮所，他樂見其成，希望能確實防疫工作能做好、把這一波疫情壓下來最重要。

林昶佐說明，過去這段時間都有和環南市場攤商聯繫，才會在第一時間得知，有攤商在台北市政府前來接種疫苗後反而確診，這幾週來他與農委會也持續向指揮中心爭取，希望讓批發市場的攤商能早日接種疫苗，未來也會持續為批發市場爭取權益。

林昶佐也說，攤商的不滿情緒他可以理解，自從疫情爆發以來，包括北農、環南等批發市場的生意都變得更加嚴峻，近兩個月來他也積極和中央協調，爭取許多防疫及紓困政策，但也理解攤商朋友承擔不少辛苦和壓力，作為第一線民意代表，他會承擔這些情緒，繼續將工作做好。

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