最精采記者會！網見林昶佐「臉部微妙變化」嗨爆　超嘴對話曝光

記者曾筠淇／綜合報導

北市環南市場今日爆出41人確診，衛福部長陳時中偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。到場關心的立委林昶佐當場直指柯P講廢話，怎料話才一出，卻被自治會會長嗆「你有替在地百姓發言過嗎？」消息曝光後，立刻掀起熱議，就有不少鄉民表示，「他到底去現場幹什麼？笑死」、「以為撿到槍，結果被反殺」。

林昶佐稍早一有機會發言，就說他一直都有與指揮中心保持聯繫，希望能成立聯合指揮所，今天總算進駐，但「我是覺得已經慢了」，外界也都知道原因，而這段時間的疫情是下降還是延燒，大家也都非常清楚。

林昶佐表示，他不是很同意柯文哲的說法，因為很多都防疫常識，「有些人聽起來甚至覺得是廢話」，像是一開始柯P說人員複雜沒辦法篩檢，「最後還是篩檢啊，最後還是PCR篩檢。」他強調自己並非發脾氣，但對在地人而言，很多工作都是一個月前就可以做的。

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▲會長怒斥林昶佐沒關心市場。（圖／記者呂佳賢攝）

林昶佐才說到一半，柯文哲便緩緩拿起架上的麥克風準備發言，想不到這時環南市場自治會會長居然搶過柯P手上的麥克風，並打斷林昶佐，狂噴「你是中正萬華區的立委，你從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎」、「沒有啊！枉費我在挺你。騙肖！給人吐槽而已」、「你有來環南市場關心過嗎？有嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎」。

會長絲毫不留情面，嗆林昶佐不要政治操作，現在有疫情就趕快想辦法解決，不用一來就批評、攻擊。而林昶佐面對這席話，神情略顯尷尬，開始語塞，最後則是交出手中麥克風，並由陳吉仲出面緩頰。

▲林昶佐面露尷尬。（圖／記者屠惠剛攝）

就有網友在PTT上表示，這場記者會是真的很精采， 「笑死，整個嗆爆欸」、「今日最慘笑話」、「因為這不是打政治口水的場合啊」、「有夠丟臉」、「整個被罵傻」、「林大立委講話鏗鏘有力，被嗆到靜音」、「自己講話不看場合的，活該」、「林今天根本不該出來」、「整個場面就是好笑，林到底來幹嘛」、「有夠可撥（可悲），人民的眼睛是雪亮的」、「我要看到血流成河！超好笑」。