Delta傳播鏈「關鍵17分鐘」曝　果農和乘客隔壁診間就醫疑感染源

▲枋山、枋寮傳播鏈關係圖 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋山13及枋寮果農夫婦共15人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心證實有12人感染Delta病毒株，枋山屬於群聚感染，但枋寮果農是如何感染？根據中央指揮中心今日指出，白牌車乘客夫妻和果農夫妻於6月16早上同時都到醫院就診，「範圍越來越清楚」。而兩者重疊時間、空間是17分鐘，如果因此被感染；民眾說，如果雙方都依規定戴口罩並未交談，「Delta病毒株真的太可怕了」。

根據疫調，枋案號「14298」白牌車司機的乘客案號「14409」及其妻案「14407」兩人於曾於6月16日早上8點35分至11點7分到枋寮醫院急診，枋寮果農案號「14734」及妻案號「14806」則是早上10點46分至11點3分看神經外科，重疊時間和空間是17分鐘。

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▲▼案「14734」、「14816」與案「14407」、「14409」枋寮醫院重疊時間、平面表。

指揮官陳時中說，枋寮果農與枋山群聚案中的案「14407」同時在枋寮醫院就診，彼此相隔一間，由於候診、經過路徑可能重複，「範圍越來越清楚」。

中央疫情流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經健保卡資料比對，兩人（枋寮果農、枋山群聚14407）是看不同診，兩診間非常靠近，在候診區的時間和空間有重疊，目前不清楚有沒有交談或是比鄰而坐，只知道同一段時間裡，兩人確實有在同一個區域活動情形，根據這樣推測，他跟其他確診個案都沒有時間和空間重疊，所以才認為是果農和「14407」有重疊。

消息傳開，民眾表示，未來再經疫調後，如果確認雙方均未彼此交談，並都有戴口罩，僅同處於短短的17分鐘的時間、空間中就被傳染，「Delta病毒株感染力實在太可怕了」，絕對要做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，不要趴趴走。

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