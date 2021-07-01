白髮成關注焦點！陳其邁「小事」帶過　曝神秘團低調捐千萬

▲高雄市7月1日防疫記者會，大家關注焦點在他的「白髮」 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁在1日的防疫會上頭意外透露有件事非常感動，表示有團體低調「捐款」，不過金額跟單位都不願意多講；高雄市議員邱俊憲臉書則透露金額是1千萬，不過這個捐款團提非常低調，簡單說是一個佛教團體，其他就不願意多談。

邱俊憲在臉書透露，1日上午他帶著來自地方善心人士團體的1千萬善款支票，代表他們捐助給高雄市政府社會救助金專戶，指定作為高雄防疫之用，希望對於千頭萬緒的防疫工作能有些許助益，也代表他們轉達對市長及市府努力推動相關工作的感謝與支持，感謝社會各界能持續配合相關防疫措施，期盼影響大家生活的疫情早日退散！

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邱俊憲說，這筆費用是該團體本來預計要來完成規劃許久的既定工作，因爲感受到市府防疫用心，防疫需要各界各種不同的支持與協助，將原訂要做的規劃延後，將款項挪出先贈與市府作為防疫之用，該團體表達「預計的工作可以延後，防疫不能等」，感謝善心團體的大愛，這筆款項也在今天交付給高雄市政府社會局長。



▲高雄市7月1日防疫記者會，陳其邁意外透露有神秘團體捐了千萬 。（圖／高雄市政府提供）

1千萬的捐款，讓陳其邁親自在邱俊憲臉書回應：「謝謝議員，也謝謝善心團體！團結合作、同心抗疫，一定可以戰勝疫情這一關」！邱則回，「市長辛苦都白了頭，社會大家一起持續努力做好防疫工作！」另在1日的防疫會議當中，陳其邁被詢問到有關「白髮」一事，陳表示是小事，所以才講出捐款這件事。

「這個是小事啦，但是我想重點還是大家都非常的辛苦，真的是在高雄裡面。我們也在很多的防疫的過程裡面看到很多我們市民、朋友，大家共同能夠團結、合作很多熱心，像是今天有一位這個不具名的人士捐款給我們高雄市的防疫，那對我真的都要表達非常的感謝。謝謝大家。」