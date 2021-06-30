高雄仁大工業區樹叢屢遭放汽油瓶！起因竟是送貨員卡油貼補車資

記者黃子倩／高雄報導

上個月25日高雄仁大工業區服務中心向警方通報，指出工業區內的道路遭到不明人士放置汽油瓶，經警方勘查，汽油瓶多次被人放在人行道矮仙丹樹叢裡，經深入追查，從4月底開始到昨（29日）一共被人放置5次，且總數量達到43瓶，經調閱監視器，警方發現一輛自小貨車行跡可疑，查獲一名送貨司機犯案，訊後將他依竊盜、業務侵占等罪移送。

▲仁大工業區從4月底開始被人放置5次汽油瓶，警方接獲報案後組成專案小組深入追查。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，上個月底接獲仁大工業區報案後，隨即著手加強工業區內的情境預防，全面檢視治安死角，並提供增設監視器的規劃，事隔約一個月，在昨（29日）下午4點多，警方再次接獲仁大工業區報案，在樹叢發現3罐汽油瓶，專案小組到事發地點調閱監視器比對、查訪附近公司保全，經過過濾周遭畫面，發現一輛自小貨車行跡可疑，鎖定彭姓男子涉有重嫌。

▲仁大工業區從4月底開始被人放置5次汽油瓶，警方接獲報案後組成專案小組深入追查。（圖／記者黃子倩翻攝）

經警方調查彭男從105年開始，在苓雅區零件公司擔任送貨司機，每月薪水約3萬元左右，彭男因想多賺點錢貼補家用，另從108年起於晚間從事外送員的工作，但因機車汽油消耗過大，竟異想天開抽取公司貨車汽油，裝到礦泉水的寶特瓶內，藏放於工業區內消防隊旁的行道樹，以及道路兩側的人行道樹叢裡，若有外送到大社區附近，再來拿取汽油加到機車油箱內；警方訊後將他依竊盜、業務侵占等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

▲仁大工業區從4月底開始被人放置5次汽油瓶，警方接獲報案後組成專案小組深入追查。（圖／記者黃子倩翻攝）

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