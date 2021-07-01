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疫情未緩！警稽查小吃部未見群聚但她鬼祟想逃　 一查竟是通緝犯

▲▼警方稽查小吃部竟意外查獲毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄警方稽查小吃店意外查獲毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情尚未趨緩，高雄新興分局中山路派出所昨（30日）稽查轄區內營業場所是否違反防疫規定，晚間8點半時發現八德一路有間外籍人士為主要客群的小吃部，疑似違規持續營業，不過警方入內稽查時，僅看到店家執行清潔工作，警方確認無其他群聚或營業情形，不過就在員警準備離開時，眼尖的發現一對男女企圖規避盤查想離開現場，警方攔查後發現其中一名29歲的陳姓女子竟是毒品通緝犯，立刻將她逮捕移送。

警方指出，這起事件發生在上個月30日的晚間約8點半，員警發現八德一路有一間以外籍人士為主要客群的小吃部疑似有營業情事，入內稽查時，店家表示正在執行清潔工作，且警方確認現場並無群聚或營業情形；員警準備離開時，在一樓有眼尖的員警發現一對男女意圖規避警方盤查、想趁沒人注意離開。

▲▼警方稽查小吃部竟意外查獲毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄警方稽查小吃店意外查獲毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方察覺可疑立即攔下這對男女，結果一查身份，意外發現眼前的29歲陳姓女子，竟是一名為橋頭地檢署發布之毒品通緝犯；陳女向警方表示，她因為從事公仔網拍工作，近日受疫情影響、生意欠佳，收入不穩定，所以和朋友相約來一樓美髮店求職，且陳女強調，她並不是得知通緝身份後故意躲藏，而是因為租屋在外才沒有收到通知書，並不曉得自己被通緝，但仍被警方依法當場逮補。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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