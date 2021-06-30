高雄睽違3年再獲獎！陳茂軒記者轉職打火英雄奪十大傑出救護員

▲高雄杉林消防隊員陳茂軒勇奪「十大傑出救護技術員」殊榮。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄消防隊自107年以後，睽違三年再次有同仁獲得「十大傑出救護技術員」，他就是獲選名單中唯一來自高雄的陳茂軒，目前在杉林消防隊服務的他今年剛滿30歲，是獲獎人中年紀最輕的，這次順利獲獎他笑稱：「能在眾多優秀前輩中脫穎而出，感覺就像在作夢！」高雄消防局指出，每年度的十大傑出救護技術員評選篩選條件嚴格，遴選標準計有六大指標，包含緊急救護服務事蹟、教學經驗、救護論文發表等等，能在全台眾多消防局救護技術員中脫穎而出，實屬不易。

陳茂軒年紀輕輕就獲得「十大傑出救護技術員」的殊榮，他說：『這個獎項在我們心目中堪稱是「消防界的金馬獎」，遴選標準十分嚴苛！』不過，陳茂軒這回能獲獎實非偶然，原因是他在大學求學階段就在消防隊擔任志工，等於很早就確定消防是他一生志願，且為了精進工作能力，他一直十分努力，投入累積專業的時間是別人的數倍。

其實陳茂軒大學時期念的是世新大學的新聞系，畢業後本該從事新聞工作的他，卻從讀書時期就身兼多職，一面擔任新北消防隊的志工，另一面在網路媒體工作、實習，不難看出陳茂軒拼命三郎的個性！陳茂軒說102年畢業後，他曾在網路媒體中工作了2年，後來因為忘不了對消防的熱愛，才下定決心投入警專考試！但戲劇性的是，和他同期的北部人埋頭苦讀的原因，都是希望能被派任在醫療資源豐富的雙北市任職，但他卻標新立異，全心投入苦讀書、爭取好成績，目的竟是到南部體驗「南北完全不同」的消防生態。

畢業當時成績優異的陳茂軒一心一意想到南部工作，碰巧當時杉林消防隊出缺，他想也沒多想，就選擇了到高雄偏鄉的消防隊任職，陳茂軒說：「在偏鄉有很多複雜的救護任務，近期印象最深的是，前年曾有一名80歲的老奶奶，到院前沒有呼吸心跳，但經過適當的救護過程處置，老奶奶最後不僅康復出院，現在更可以自理生活。」

陳茂軒回憶，事發當時高齡80多歲的老奶奶，突然在家昏倒，送醫前失去了呼吸心跳，且要從杉林地區送醫到市區的大醫院，路途至少要耗費1、2個小時，過程中陳茂軒不斷施以CPR，成功再送抵醫院前，將老人家從鬼門關救回，每每提起這段經歷，陳茂軒都十分感動。

▲高雄杉林消防隊員陳茂軒勇奪「十大傑出救護技術員」殊榮。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳茂軒說他升成高級救護技術員已經快3年，期間不僅考取了多張急救專業證照，結訓後更成功急救多名病患，而且專業的他富有教學熱忱，迄今已經連續兩年擔任高雄消防局內高級、中級救護技術員訓練駐班教官，自我提升外，也積極提攜後輩，對消防懷抱的熱忱深獲好評。

▲陳茂軒積極投入教學，已連續兩年擔任中高級技術員訓練駐班教官。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳茂軒笑說：「其實很少人願意花那麼多時間，休息時間也拿來參加研討會！」他說高雄消防局轄內共有1600多名外勤消防隊員，但僅有約十分之一也就是160人取得高級救護員的資格，因為在培養一名消防員擁有高級救護員資格的過程，得搜集三張專業證照，包含急診創傷、高級小兒救命術，以及高級心臟救命術等，想取得這樣的專業證照需要耗費非常多個人休假時間、努力不懈的練習，但陳茂軒不怕苦，只為了堅持自己熱愛的事業。

不只在休息時間仍一心想著消防工作，陳茂軒今年6月剛從研究所畢業，論文題目也與消防脫不了關係，把「派遣員線上指導CPR案件成效評估」作為題目，這也讓陳茂軒笑稱：「我真的是生活與消防工作密不可分」，在高雄偏鄉已經工作5年的陳茂軒目前還沒有打算北調回雙北工作，他謙虛的說這次獲獎得感謝指導醫師還有消防局內前輩的提攜幫助，更感謝本身擔任護理師的媽媽從小的啟蒙與一路上的支持。

陳茂軒說他一個北部人，當初想到高雄工作，可以說是和同學的志向完全不同！幸好他從小看著擔任護理師的媽媽工作時揮灑汗水救人受到了啟蒙，因此他很早就立志要從事可以救人的工作，加上擁有護理背景的母親從不干涉他的決定，十分支持他深入高雄偏鄉服務，這才奠定了他加入消防隊服務的基礎，對於未來，陳茂軒說：「得獎只是個肯定，未來他將持續貢獻所學，為民眾的健康安全努力！」

▲陳茂軒生活與消防密不可分，休假時間時常北上參與研討會。（圖／記者黃子倩翻攝）

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