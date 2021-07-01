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萬人按讚！林右昌68字評柯P「夜市微解封」　基隆+0但我更盼台北+0

▲菜市場巷仔內防疫學務實有效 林右昌：柯P終於肯聽我的話。（圖／台北市政府、記者郭世賢翻攝）

▲柯P「夜市微解封」遭市民質疑，林右昌「2罩1套」成全國防疫指引。（圖／台北市政府、記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆防疫有成！基隆市一週內2次「加零」，市長林右昌有先見之明，疫情爆發之初，基隆市場管理率全國之先，徹底落實市場「2罩1套」高規格防疫措施，三級警戒即關閉所有公共場所，鐵腕要求傳統市場休市，廟口夜市暫停營業等，林右昌堅信唯有把市場的防線守好，才能把社區的防線守好，如今中央更宣布「2罩1套」政策，成為全國市場防疫指引。

針對台北夜市微解封，林右昌在臉書貼文表示，今天基隆+0，但其實我更希望的是台北+0！如果今天台北+0，我們就可以解封了。大家忍耐堅守那麼久了，我們要的是台灣 「#全解封」，而不是夜市「#微解封」；此番言論獲上萬名網友按讚，紛紛留言贊同，並表示「台北市民我寧可沒有這種故意跟中央對幹的市長」、「連疫調匡列都不做的廢物滾去旁邊好嗎」、「廢話少說，好好落實防疫，我們在等你！」

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台北市柯文哲市長「夜市微解封」則備受網友質疑，更有網友直接點名，「若地方指揮官他不願承擔責任，北市民要他當這個市長做什麼呢？」相比之下，基隆市「2罩1套」超前部署，備受網友讚許，「林市長許多政策提早其他縣市施行，真的做得很好」、「在雙北包圍下，（基隆）還能殺出重圍」。

今（1日）更開始為信義、仁愛、成功及果菜4市場攤商施打疫苗，林右昌表示，保護攤商也保護消費者，並預防性每14天為市場攤商進行篩檢，將對解封後的經濟提升有助益。

至於要如何在防疫跟經濟間保持平衡，林右昌強調，對公有市場攤商租金紓困，市府早在第一時間就提出減免，現在延長到7月底之前，相關減免補助比照辦理。如何降低風險、積極提出紓困配套措施，比起「微解封」，這才是防疫工作應該做的事情。林右昌盼全台安全解封之時儘早到來，更溫情喊話，台北市長加油。

▲萬人按讚！林右昌68字評柯P「夜市微解封」 基隆+0但我更盼台北+0。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

▲萬人按讚！基隆+0但更盼台北+0。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

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