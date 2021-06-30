水果攤遭伸第三隻手丟失萬元！　老闆嘆「疫情生意已經夠難做」

▲竊賊伸手偷走水果攤商的皮包，讓老闆感嘆「疫情生意已難做，被偷錢更是雪上加霜。」（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄大寮區一家水果攤商日前向警方報案，老闆指出他某次收攤時，慘遭竊賊伸出第三隻手將他的皮包偷走，損失新台幣約1萬元，大嘆防疫期間生意已經很難做，還被小偷盯上偷竊，簡直是雪上加霜，警方調閱監視器發現竊賊騎機車犯案、以車追人，逮補44歲的張姓慣竊，將他依竊盜罪移送。

警方指出，這起事件發生在26日，大寮分駐所接獲水果攤商報案，老闆向警方表示他的攤位位在大寮區大明街大發市場內，遭竊那天他忙著收攤，沒想到遭竊賊光顧，透過事後調閱的監視器看到一名男子徒步走向他放錢的皮包，趁著四下無人，直接將皮包拿走、離開，讓水果攤老闆損失約1萬元，老闆不禁感嘆：「防疫期間生意已經很難做，沒想到又被竊賊行竊，無疑是雪上加霜。」

▲警方調閱監視器發現慣竊騎機車犯案、以車追人。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方接獲報案後趕往現場處理並調閱監視器，發現竊嫌騎乘機車到犯案現場，並停在攤販附近觀察，趁著店家收攤忙碌之際，徒步走向老闆的皮包放置處，花沒幾秒鐘偷走皮包、離開現場，所幸他行竊過程全都被電眼拍下，經員警比對監視器影像，掌握竊嫌騎乘的交通工具、以車追人，最終鎖定大寮區一名44歲的張姓慣竊，通知他到案說明後，依竊盜案函送偵辦。

▲警方調閱監視器發現慣竊騎機車犯案、以車追人。（圖／記者黃子倩翻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

更多新聞：

高雄仁大工業區樹叢屢遭放汽油瓶！起因竟是送貨員卡油貼補車資

高雄婦行駛途中車屢傳「詭聲」嚇到報警 警開引擎蓋見2喵星人

不怕Delta！高雄「大媽級」應召女飯店性交易 聲音太大露餡

不滿前妻與人曖昧！高雄醋男強押情敵痛毆到腦震盪 警9小時偵破