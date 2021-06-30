快訊／侯友宜加碼商家防疫節能　買PVC門簾、循環扇最高領5萬

▲新北市推出「安心商家防疫節能措施」，補助商家與服務業者裝設PVC門簾及吸頂循環扇。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

三級警戒延長，餐飲、娛樂、零售等內需型商業服務營業大受衝擊。新北市推出「安心商家防疫節能措施」，補助商家與服務業者裝設PVC門簾及吸頂循環扇費用，加強防疫之餘亦兼顧節電，業者只要在6月1日後購買「PVC門簾」、「吸頂循環扇」受補助項目，即可獲得最高50%的補助金額，每案最多可申請5萬元，申請期限至補助經費用罄或11月15日止。

經發局長何怡明說明，PVC門簾可分隔室內外或前後櫃台空間，有效阻隔飛沫傳播及冷氣外洩，節省空調能耗達25%，至於安裝於天花板上之吸頂循環扇，可以促進室內空氣對流與節能，節省空調能耗18%。

經發局表示，目前「安心商家防疫節能措施」第一階段總補助經費先匡列100萬元，若申請情形踴躍，將評估啟動第二階段，期望業者安裝設備後，兼顧節電與防疫，可安心營運。

經發局表示，本計畫補助對象為在新北市之服務業者，補助品項為「PVC門簾」及「吸頂循環扇」，最高補助比例可達50%，同一營業場所以新臺幣5萬元為補助金額上限。

民眾申請補助案獲核准後，可預先申請80%補助金額購買設備，且於補助案核准日起30個日曆天內進行設備購買與施工作業，檢附核銷文件後即可完成補助申請。更進一步的詳細資訊，可至新北市經發局網查詢，或撥打諮詢專線：新北市政府經濟發展局潘先生（02-2960-3456轉分機5258）詢問。