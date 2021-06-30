新北單日確診「差1例」追上台北！他驚：黃金交叉…鄉民狂讚侯友宜





▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

今（30）日國內新增55例本土病例，個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例，就有網友驚呼，新北的單日新增確診數一直都高於台北市很多，昨日相差2，今日只相差1而已，幾乎快要平手了。有網友留言「快要黃金交叉了」，不少網友也大讚新北市長侯友宜防疫有成，「新北人數超多，控制到這樣也太強」。

原PO在PTT發文「台北跟新北快平手了」，昨（29）日新北市單日新增22例，台北市單日新增20例，兩市相差2例；今日新北市新增確診23例，台北市新增22日，距離拉近到只相差1例，「新北之前疫情最嚴重，結果追上台北，有沒有新北市確診跟台北市確診已經快平手的八卦？」

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▲有網友大讚，侯友宜做得很好。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們回應，「兩個放牛班的對決，全台就靠這兩個了」、「20已經很少了，有疫苗不要做夢+0」、「降到一定程度後本來就很難一下歸零」。但也有人認為，雙北是共同體，「共同生活圈有什麼好比的」、「新北台北連在一起，應該要相加才對」、「雙北很難分啦」

其中，不少網友都大讚，侯友宜防疫做得很棒，「難怪侯友宜滿意度第一 ，真的不是亂來的」、「新北確實厲害 新北的生活圈難管很多」、「侯友宜蠻猛的範圍大，人多，確快守住了」、「侯友宜真的很厲害欸，第一名市長當之無愧」、「不意外，侯友宜認真踏實」。