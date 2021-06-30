暖心！老夫妻「捐百萬積蓄」　孫代筆寫信給侯友宜：幫助需要的人

▲新北市一對夫妻捐出100萬元積蓄，幫助受疫情影響的人。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情大爆發約一個半月，儘管每天噩耗不斷，但在嚴峻時刻仍有像民眾替醫護送便當或愛心捐款等消息，展現人性溫暖的一面。國民黨立委洪孟楷30日在臉書透露，新北市泰山區有對高齡夫妻捐出100萬元儲蓄，來幫助受疫情影響而需要幫助的人，讓他相當感謝。

這對夫妻是92歲的李先生及89歲的盧女士，由於夫妻倆不是字，而請孫子代筆，寫信給新北市長侯友宜。李先生在信中向侯友宜表示，最近看到市長每天為疫情奔波，非常辛苦，所以請孫子代筆寫這封信，感謝及支持市長及新北市同仁，為新北市民的辛勞與付出。

李先生提到，最近夫妻倆聊到，辛苦一輩子，從少年時努力打拼，以前年輕也常受人幫助，省吃儉用，存點小錢，現在兒孫已長大，想把一點小積蓄，讓他發揮更大的價值，所以捐出100萬元積蓄，來回饋社會，幫助那些因疫情受到影響、困苦需要幫助的人，希望這點心意，同時能表達對市長及那些在第一線抗疫的醫護、警消、市府同仁的支持，「您們大家辛苦了，市長加油，敬愛您的市民」。

洪孟楷看到信後，在臉書分享感謝這對夫妻，直言「有您們真好」，並稱這個暖心的故事是「疫情下人性的光輝」。

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