竹山鎮加辦社區篩檢345人全陰性　彰化避疫傳播鏈暫未擴大

▲南投縣衛生局今於竹山鎮設站進行社區篩檢，345人全屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

彰化避疫法會傳播鏈已在南投竹山鎮釀5人確診，其中3人是參加社區篩檢站發現，南投縣衛生局今天繼續在竹山鎮設站進行社區篩檢，快速篩檢總計篩檢345人，所幸全數陰性，該傳播鏈暫未繼續擴大，連同25日至27日3場次，篩檢人數達到1285人。

南投縣衛生局自25日起，連續三天舉辦3場次「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」，快速篩檢總計篩檢940人，在26日、27日連續找出屬彰化法會傳播鏈的學校教職員（案14713）、昨天公布確診案號的同校女廚工（案14761），加上參加先前場次的67歲婦人（案14887）已連續發現3人確診。

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▲▼南投縣府昨公布案14761補充足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局昨也公布案14761的補充疫調足跡圖：在24日至26日連續三天的上午近9時至10時左右，分別至竹山鎮集山路三段的維淇藥師藥局、福倫藥局竹山店，以及大明路的優適藥局，衛生局已通知這些公共場所完成清潔消毒和工作人員自我健康監測。

縣府衛生局提醒民眾，「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具；防疫期間發揮公德心，沒事不要亂跑，全民一起防疫、共享健康。



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