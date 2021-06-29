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寧夏夜市29日「微解封」率先復業　採單邊攤商營業、得來速外帶型態

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北市夜市、傳統市場等飲食攤全面禁止內用，寧夏夜市攤商暫時休業至6月28日，疫情街道空景,三級警戒滿月。（圖／記者李毓康攝）

▲寧夏夜市攤商休業至6月28日，並於29日復業。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

因應三級警戒，台北市許多夜市、地下街屬於停業狀態，台北市長柯文哲28日提及，要解封得先跟市場處、衛生局討論；而台北市政府副發言人林珍羽29日也提及，市場微解封需要向台北市政府申請，29日起即將微解封的寧夏夜市，將採「單邊攤商營業、得來速外帶型態」提供外帶服務。

針對市場、夜市規範，南萬華地區想復業要先申請，其他地區建議四分之一攤商漸進解封，柯文哲29日於北市防疫記者會中提及，就科學來講，新冠肺炎傳染還是以飛沫傳染，脫下口罩吃飯、講話才有危險，原則上只要外帶、不要群聚就不會有更高的危險。

柯文哲認為，防疫跟經濟要維持平衡，要顧慮到沒工作就沒飯吃的那一群人，南萬華地區疫情較嚴重，市場自治會要跟市場處先申請，並評估防疫計劃後才能復業。

至於其他地方，柯文哲說，原則上不要一下全開，從減量、降載，從四分之一攤位量開始營業，且以不會拿下口罩的交易優先。

林珍羽補充，寧夏夜市29日起微解封，為了避免消費者過度群聚和停留時間過長，會採取單邊攤商營業、得來速外帶型態提供外帶服務，並且都需要配合實聯制，保持安全距離、全程佩戴口罩。

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