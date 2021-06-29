枋山快篩2149人全陰性　楓港、善餘30日全面啟動防疫新生活

▲枋山鄉楓港、善餘兩村再度全面消毒後30日啟動防疫新生活 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山鄉發生Delta印度變種病毒群聚，上週縣府已緊急啟動社區篩檢站及疫苗速打站來快速圍堵病毒，工作於29日告一段落；縣長潘孟安表示，環保局將再次針對楓港及善餘村進行地毯式消毒，另外，只要民眾願意，則「家家戶戶進入室內進行消毒」，30日起，縣府將讓在地民眾開啟下一階段的防疫新生活。

潘孟安表示，枋山疫苗速打站27日啟動截至29日中午，已有928人接種疫苗，楓港篩檢站自24日至28日，共採檢2149位縣民，PCR檢測皆為陰性，但他特別強調，篩檢陰性不代表沒有染病，面對來勢洶洶的Delta變種病毒株，必須更謹慎以對，呼籲民眾做好自我健康監測。

縣府因應枋山篩檢人數眾多，而另外緊急增設兩座篩檢站，截至29日中午，加祿篩檢站採檢1179 人，537人PCR檢測為陰性，枋寮國小篩檢站採檢1,363人，447人PCR檢測為陰性，兩座篩檢站共1558人持續檢測中。

枋山鄉楓港及善餘村，29日疫苗速打站結束後，縣府環保局將派出清消人員及消毒車輛，兵分多路進行全村大消毒，除了確診者足跡及公共區域外，也鼓勵村民如果願意開門，環保局也會進入室內全面消毒，讓家中看不見的病毒無所遁形。

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