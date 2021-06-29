放款男6天跑8家旅館　桃園衛生局：加大匡列對象

▲桃園市衛生局長王文彥29日指出，案13091傳染給很多人，案14590只是個案之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長王文彥針對確診個案13901群聚傳染給不少親友，29日指出，此個案因群聚傳播給很多人，其中包括個案14590，因其職業別較為特殊且交往複雜，根據最新足跡查出在6天內曾跑8家汽車旅館，疫調人員花費很多精神將其群聚感染足跡追蹤出來，也確保個群聚感染範圍不至於再擴大。

桃園市政府29日下午召開的防疫記者會上，媒體詢問案13091在桃園中壢區傳播者傳給很多人，此個案與家人朋友匡列多少人？

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王文彥說，此個案在一個群聚感染裡面，其親友有多人被感染，包括個案14590就是其中1人，因為其職業比較特別且交往較複雜，他一開始就承認都住在中壢區各個汽車旅館，「我們從其透露追蹤他的足跡並予以公告，主要是要避免風險，不過他是一個大的群聚感染裡面的個案，我們在追蹤時，花了很多精神，把群聚感染的輪廓追蹤出來，以確保這個群聚感染不至於再擴大。」

▲桃園市衛生局長王文彥說，案14590疫調追蹤新的足跡地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，疫調人員追溯案14590足跡，發現從6月19日至6月24日，曾投宿包括奇異果共享旅店中壢車站店、IF音樂商務旅館、奇異國際時尚旅館、麗星花園汽車旅館、貝多芬快捷旅店、 ihotel電競時租旅館、摩斯汽車旅館等店7家，今天又追出包括峇里島汽車旅館在內的第8家；另根據調查，案14590本身從事特殊行業，據了解很可是從事放款業務，目前已在收治治療中。

至於超級傳播者案13091，是否涉其隱匿？

王文彥說，其家人根據疫調是8個人沒錯，朋友這邊大概約為10人左右，因為已交代20人上下，如有隱匿應該不是刻意隱匿的，疫調人員判斷，因為他把很多朋友都交代出來，可能他交往太多會忘記，這是有可能的，我們會努力會再釐清。

▲桃園市長鄭文燦表示，7月12日是否解封，還是要由中央宣布與制定規範比較好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還關心，如果中央疫情指揮中心7月12日宣布解封，桃園市那些行業會優先解封？十大行業別那些可以先解封？

市長鄭文燦表示，7月12號如有達到部分解封條件，當然有些商業、服務業，可能先解封，但有防疫指引，這是很重要的，必須在防疫指引規範下復業。目前各行業都有反映，已經停業近2個月，不過還是要看疫情發展。解封條件包括確診個案數量，沒有精準的疫調，配合疫調所做匡列與隔離，另還需考慮群聚感染事件是否得到控制？疫苗的施打普及化速度這些都有關係。

鄭文燦強調，7月12號能否解封這個關卡，中央疫情指揮中心應該會參考各縣市建議，針對商業活動、服務業的活動，應該會做個非常嚴謹安排。至於現在部分縣市開始要自已微解封，比較好的做法還是由中央來統一制定規範比較好。

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