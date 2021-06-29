警員辛苦護民　青埔教育基金會贈80桶酒精助防疫

▲青埔教育基金會向福祿壽酒廠訂購20箱4000ml酒精，今（29）日由基金會董事長張嘉郡送至雲林縣警察局，供辛勤護民的警察同仁防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情持續嚴峻，市面上防疫物資仍相當搶手，青埔教育基金會向福祿壽酒廠訂購20箱4000ml酒精，今（29）日由基金會董事長張嘉郡送至雲林縣警察局，供辛勤護民的警察同仁防疫；張嘉郡表示，希望這批酒精能讓員警出勤隨時消毒自保，也盼藉此拋磚引玉，有更多防疫物資協助守護第一線防疫人員安全。

青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，疫情爆發後，警員不僅要執行原有治安、交通維護勤務，還須協助疫調、取締防堵可能破口，並於進行各種勤務時，都要面對不可知的對象和風險，且執勤過程不一定方便洗手，故由基金會商購酒精，讓員警執勤時能隨時消毒自保。

張嘉郡表示，中央宣布全國三級警戒延長至7月12日，防疫戰線前的防疫人員裝備補給更重要，基金會希望透過捐贈這批酒精拋磚引玉，有更多的民間、企業等團體捐贈防疫物資，讓防疫人員無後顧之憂幫我們守住「戰疫」最前線。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，國內疫情嚴峻，警察、消防、衛生等都是站在防疫第一線的人員，警察全力支援防疫工作，若有居家隔離或檢疫的民眾失聯、確診者足跡等疫調工作，警政單位都以「重大刑案規格方式」，積極防堵任何防疫破口，還須肩負面臨遭傳染風險的心理壓力，相當辛苦，這段期間也感謝各界捐贈物資與加油打氣，讓員警更用心守護大家安全。



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