民俗傳播鏈12人確診！她與里長妻接觸、打坐阿公共餐　300人採檢

記者唐詠絮／彰化報導

原以為斬斷的民俗傳播鏈再掀波瀾！彰化再增1名物流業理貨員、從事清潔工作的母親及大姑確診，經過疫調結果，原來是與里長夫妻的道壇有關，母親與打坐確診阿公都是道友，2人曾共餐又與里長妻接觸，因此染疫，至於母親是否有隱匿疫情，目前衛生局正在進一步釐清。

▲彰化民俗信仰傳播鏈再添物流理貨員1家3人。（圖／記者唐詠絮攝）

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彰化民俗傳播鏈已經造成南投5人、彰化7人確診，彰化縣政府對此相當的重視。這1家三人幾乎是同一時間發病的家庭群聚，因為是物流業所以其複雜度會更高，衛生局這2天已經匡列近300人進行採檢，已經得知有160人採檢陰性。

衛生局長葉彥伯指出，里長夫妻在縣內有3間道壇，員林市這家道壇舉辦驅疫法會時，有1名前往打坐的信眾(80歲)，17日及18日接觸里長夫妻染疫。

葉彥伯指出，理貨員母親(50多歲)，又與道壇這名確診信眾住在附近，2人有共餐過、也前往另一家道壇與里長妻有接觸，之後從鄰居及職場同事之得知有名信眾染疫，22日主動前往採檢PCR陰性、26日發病27日Ct值10.93；返家探視失能前夫，傳染給兒子跟大姑。

這名染疫母稱只知這名確診者信眾的別號，但不知道是跟她共餐的鄰居，是否涉及隱匿疫情，這部分衛生局仍有待進一步釐清，至於是否為Delta病毒，葉彥伯強調，從發病日前幾日推算，沒有變種病毒的疑慮。

針對縣內熱點疫區，有無可能啟動特定鄉鎮全面普篩，葉彥伯指出目前確診者傳播鏈越能掌握，整個會根據疫情調查結果一圈圈匡列一次大約200人，也是目前最有效率的；之前湳底社區有水果家族傳播列、老人長輩、農事工作者、歌唱班，不確定性又高風險因素，因此才必須啟動快篩機制。

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