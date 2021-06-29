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北港鎮長蕭永義「賣清潔隊6職缺」　貪750萬判囚10年2月將停職

▲雲林地方法院今(29)日下午判決，蕭永義涉嫌收受賄賂共6罪，每罪被判7年6月，合計應執行10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收，蕭永義將提上訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地方法院認定蕭永義收受賄賂，合併判刑10年2月、褫奪公權8年；依法，蕭將遭停職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、清潔隊長等人涉嫌以120萬元到150萬元「販賣職務」，透過白手套收受合計達750萬元，讓6人任職於清潔隊擔任隊員，全案今天由雲林地方法院宣判，蕭永義被依貪汙罪共6罪應執行10年2月，褫奪公權8年，其餘16人則因坦承交付賄賂各判易科6到8萬元罰金和緩刑。

雲林地方法院指出，北港鎮長蕭永義在上任後約半年，從2019年5、6月開始，即透過蔡姓商人為白手套，涉嫌以120萬元、150萬元不等代價，分批買賣清潔隊隊員的正式職缺，所得金錢用以償還競選期間的債務及日常開銷支出。而蕭永義分兩批收受購款，分別有蔡○偉、蘇○信、蔡○霓、蔡○珍、陳○茂及許○逢等6人，其中5人交付120萬元，1人交付150萬元，合計收受750萬元賄賂，涉嫌賄賂的人包括蕭永義本人均已坦承所犯。

雲林地方法院今(29)日下午判決，蕭永義涉嫌收受賄賂共6罪，每罪被判7年6月，合計應執行10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收。此外，同案白手套蔡志賢被判合計應執行2年，褫奪公權5年，緩刑5年，須向公庫繳付50萬元。其餘涉嫌交付賄賂的清潔隊員或里長、里幹事等共14人，因坦承犯行，則分別判處易科罰金和緩刑，須繳付公庫6到8萬元不等罰款。

由於蕭永義是被法院以貪汙罪判刑，依地方制度法，將在接獲判書後，依法予以將其鎮長職務停職。此次即是蕭永義繼被羈押之後，第二度面臨停職處分。蕭永義今日在得知判決後僅低調表示，尊重法官判決，待收到判決書後，將委託律師提出上訴。

▲雲林地方法院今(29)日下午判決，蕭永義涉嫌收受賄賂共6罪，每罪被判7年6月，合計應執行10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收，蕭永義將提上訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港清潔隊分別有蔡○偉、蘇○信、蔡○霓、蔡○珍、陳○茂及許○逢等6人付費，其中5人交付120萬元，1人交付150萬元任職清潔員，合計收受750萬元賄賂，涉嫌賄絡的人包括蕭永義本人均已坦承所犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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