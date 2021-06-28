快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

▲有屏東「Delta印度變異株」接觸史的2名移工，在雲林尋獲。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

2名曾有 Delta印度變種病毒接觸史的屏東逃逸移工，23日搭乘計程車到雲林崙背找尋另一名逃逸移工友人，3人在雲林被尋獲之後，經PCR採檢為陰性，雲林逃逸移工由移民署雲林專勤隊收容，屏東逃逸移工由屏東縣府派遣防疫計程車接回隔離。



雲林縣府新聞稿針對移工案說明如下

1.租屋於本縣的外籍移工，業經檢查PCR報告陰性，6/27由救護車送往本縣防疫旅館。

2.2名來自屏東縣的新冠肺炎確診案例接觸者，亦經篩檢PCR報告陰性， 6/28由屏東派防疫計程車接回屏東。

3.另針對可能的相關接觸者，載送2名屏東確診案例接觸者至雲林的白牌司機1人及本縣移工租屋屋主一家5人，計6人，於27日採檢亦皆為陰性

4.經過嚴謹疫調，針對相關足跡，除了租屋處及周遭環境緊急進行消毒外，更擴大完成二崙楊賢村全村清消。

5.該名逃逸移工由移民署雲林專勤隊收容，該名移工目前雖PCR檢測為陰性，為使風險降至最低，專勤隊將提供個人隔離檢疫空間留置觀察14日，雲林縣衛生局並將再次採檢，以確保風險無虞。







雲林縣長張麗善裁示，因應Delta病毒入侵，雲林祭出10大預防措施

1.如有確診個案，落實疫調並擴大匡列接觸者並安排採檢。

2.如有相關接觸者，安排至防疫旅館隔離，並於居家隔離當天及期滿前進行採檢，接觸者一律由119救護車載送，救護人員需著完整裝備。

3.如於本縣檢測出Delta病毒，評估疫情狀況，安排設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢。

4.督導本縣轄內醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢。

5.請各局處及鄉鎮公所針對所轄各單位，提醒縣民落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚。

6.如有收治確診者，本縣給予確診個案妥善臨床照護處置；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。

7.針對相關接觸者到過足跡，請各鄉鎮市公所協助進行環境清消。

8.如有接觸者為非法外籍移工或不願配合進行相關防疫措施者，由警察人員及勞青處協助處理。

9.所有入境民眾，一律搭乘防疫車輛並入住防疫旅館或集中檢疫場所進行居家檢疫，宣導親友勿前往機場接機，以減少病毒傳播風險，保護親友及確保社區民眾安全。

10.衛生所設置社區covid-19抗原篩檢站。

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