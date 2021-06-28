雲林連鎖芭樂攤銷售慘！　4折賠本拋售...請比基尼辣模助陣

▲業者無奈表示，雖與外送平台結合外送，如今仍然不敵經濟蕭條，尤其水果並非重要主食，已無法可想，賣不完，只好砍成四折價整顆銷價販售。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣南端陷入變種病毒恐慌，果農紛遭退訂陷無妄之災，防疫三級以來夜市停擺，雲林一家連鎖甘草芭樂攤不忍果農血本無歸，婉拒果農退訂協議，繼續投入資本吸收每兩天進貨1000斤的帝王芭樂，夜市停擺後與外送平台合作，仍消耗不了大量芭樂，昨日開始直接半價售出芭樂，並請來演藝業同樣蕭條的美模做免下車服務促銷。

雲林一家連鎖攤商「翻滾鴨特殊甘草芭樂」原有多家門市，受疫情影響後縮減編制每日至各夜市設攤，未料在中央宣布防疫警戒晉升三級後夜市暫時關閉，宛如晴天霹靂。業者說，他們不像其他類型攤商可以暫停進貨，芭樂要脆要好吃都是與農民契種，不管有沒有擺攤，就是約2、3天進貨一千斤，至今已不是損失多少的問題，是深怕芭樂一直放著會爛掉。

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▲斗六市民代表陳永修獲知，隔日一早就直奔業者中央廚房捧場購買芭樂，但因防疫期間無法拜會樁腳，買了上千元約3大袋回分送親友與鄰居。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者表示，疫情後果農有提出退訂協議，但他認為與外送平台結合應該會有新契機，如今仍然不敵經濟蕭條，尤其水果並非重要主食，已無法可想。賣不完，只好砍成四折價整顆銷價販售，批發價一斤110元的帝王芭樂，下殺一斤50元甩賣。再與朋友的經紀公司結合請來比基尼美模，為配合防疫採免下車服務。

▲帝王芭樂一顆約1.4台斤，原價一斤110元打四折出售，僅剩70元。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者開賣前一天在網路發布帝王芭樂拋售訊息，斗六市民代表陳永修獲知，隔日一早就直奔業者中央廚房捧場購買芭樂，但因防疫期間無法拜會樁腳，買了上千元約3大袋回分送親友與鄰居。陳永修低調表示，現下百業蕭條，能幫的忙不多，盡點微薄之力捧場、幫忙宣傳並藉此拋磚引玉，同時幫助攤商與果農。

▲帝王芭樂非常大顆，且肉多籽少，口感鬆脆不硬，路過民眾看見一斤才賣50買到直呼超划算。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者最後提到，延長至7月12日都快暈倒了，芭樂多到可以打保齡球，現在只希望趕緊把芭樂銷售掉，不要浪費果農所苦心栽種甜美果實，祈禱疫情趕快過去，大家能儘速恢復到正常生活。

▲甘草芭樂攤商昨日開始直接以半價售出大芭樂，並請來演藝業同樣蕭條的美模做免下車服務促銷。（圖／記者蔡佩旻攝）



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